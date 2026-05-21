Χρυσός: Χωρίς αξιόλογες μεταβολές με το βλέμμα στη Μ. Ανατολή

Οι τιμές του χρυσού παραμένουν σταθερές την Πέμπτη, καθώς οι αυξανόμενες ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν αντιστάθμισαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια.

Τα futures του χρυσού είναι αμετάβλητα στα 4.534 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά η τιμή υποχωρεί 0,3% στα 4.530 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στη spot αγορά υποχωρεί 0,8% στα 75,22 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures υποχωρούν 0,6% στα 75,72 δολάρια την ουγγιά.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκαν κατά 0,3%, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας της κατοχής μη αποδοτικού χρυσού.

Ο χρυσός έχει υποχωρήσει περισσότερο από 14% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου τροφοδότησαν τους κινδύνους πληθωρισμού και τους φόβους ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι τιμές του χρυσού αναμένεται να παραμείνουν αδύναμες στις επόμενες συνεδριάσεις, με αντίσταση να παρατηρείται στα επίπεδα των 4.645 δολαρίων και στήριξη στα επίπεδα των 4.456 δολαρίων, δήλωσε αναλυτής της αγοράς.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα καταγράφει απώλειες 0,9% στα 1.942,20 δολάρια ανά ουγγιά ενώ το παλλάδιο σημειώνει πτώση 0,8% στα 1.364,50 δολάρια.