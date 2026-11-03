Χρυσός: Απώλειες παρά τις ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Σε τροχιά υποχώρησης επέστρεψε την Τρίτη η τιμή του χρυσού, ακυρώνοντας τη σύντομη ανάκαμψη των προηγούμενων ημερών, καθώς οι γενικευμένες πωλήσεις στον τομέα των πολυτίμων μετάλλων διατήρησαν τις πιέσεις στην αγορά.

Η τιμή του χρυσού άμεσης παράδοσης (spot) υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 3.950 δολαρίων την ουγγιά, διαμορφούμενη στα 3.914,21 δολάρια με πτώση 0,8%, ενώ ανάλογη εικόνα κατέγραψαν τα προθεσμιακά συμβόλαια στις ΗΠΑ, τα οποία σημείωσαν απώλειες 1% στα 3.927,10 δολάρια.

Η αρνητική τάση συμπαρέσυρε και τα υπόλοιπα μέταλλα, με το ασήμι να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση κατά 3% στα 49,11 δολάρια, την πλατίνα να χάνει 1% στα 1.432,32 δολάρια και το παλλάδιο να υποχωρεί κατά 1,6% στα 952,15 δολάρια. Παράλληλα, ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου κατέγραψε οριακή αποδυνάμωση 0,1%, διαμορφούμενος στο 101,75.

Η υποχώρηση αυτή ακολουθεί την άνοδο κατά 1,9% που είχε σημειώσει ο χρυσός τη Δευτέρα, στον απόηχο των δηλώσεων του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνησή του έλαβε διευρυμένη εξουσιοδότηση από τον Ανώτατο Ηγέτη της χώρας για την προώθηση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο Οκτώβριος ήταν δύσκολος για τον χρυσό, καθώς σημείωσε συνολικές απώλειες 6,8%, σπάζοντας το φράγμα των 4,000 δολαρίων και υποχωρώντας σε χαμηλό έτους. Παράλληλα, ο χρυσός επηρεάστηκε αρνητικά από τη ρευστοποίηση χαρτοφυλακίων την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές εκποίησαν τοποθετήσεις σε μέταλλα για να καλύψουν τις ζημίες που προέκυψαν από τη διόρθωση των μετοχών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ και την Ασία.

Πλέον, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να λειτουργήσουν ως νέος καταλύτης για τις τιμές.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι τεχνικοί δείκτες, όπως ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI), υποδεικνύουν ότι ο χρυσός έχει εισέλθει σε υπερπωλημένη ζώνη, αφήνοντας περιθώρια για πιθανή τεχνική ανάκαμψη. Παράλληλα, η φυσική ζήτηση παρέχει στήριξη, ιδιαίτερα από τα νοικοκυριά στην Κίνα, τα οποία αύξησαν τις αγορές τους εκμεταλλευόμενα τη διόρθωση των τιμών, αν και η ρευστότητα των διπλωματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή διατηρεί την αβεβαιότητα στο προσκήνιο.