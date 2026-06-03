Χρυσός: Απώλειες με φόντο την αναζωπύρωση της έντασης στη Μ. Ανατολή

Υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές του χρυσού σήμερα εν μέσω νέας αναζωπύρωσης στη Μέση Ανατολή με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν αύξηση.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού σημειώνει απώλειες 0,5% και κινείται στα 4.463 δολάρια ανά ουγγιά και τα futures υποχωρούν 0,6% στα 4.491 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στη spot αγορά καταγράφει απώλειες 0,8% και κινείται στα 74,49 δολάρια ανά ουγγιά και τα futures σημειώνουν επίσης απώλειες 0,9% στα 74,87 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, δήλωσε την Τρίτη ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια σύντομα σε περίπτωση που οι ήδη υψηλές πιέσεις για τον πληθωρισμό συνεχίσουν να αυξάνονται.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα τα στοιχεία για τη μισθοδοσία των ΗΠΑ εκτός γεωργίας, τα οποία αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα, και την έκθεση για την απασχόληση που αναμένεται την Παρασκευή για να εκτιμήσουν την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα υποχωρεί 0,7% στα 1.929 δολάρια ανά ουγγιά ενώ το παλλάδιο καταγράφει απώλειες 0,8% στα 1.380 δολάρια ανά ουγγιά.