Χρυσός: Άνοδος άνω του 2%, πέρασε πάλι τα 4.000 δολάρια

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του χρυσού, καταγράφοντας κέρδη της τάξεως του 2%, καθώς η υποχώρηση του δολαρίου και η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων προσέφεραν σημαντική στήριξη στο πολυτιμότερο μέταλλο.

Η υποχώρηση του δολαρίου οφείλεται στη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, γεγονός που κατέστησε τα εμπορεύματα που αποτιμώνται σε δολάριο πιο ελκυστικά για τους διεθνείς αγοραστές.

Η τιμή του χρυσού άμεσης παράδοσης (spot) σημειώνει άνοδο 2,2% φτάνοντας τα 4.016,01 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα αμερικανικά προθεσμιακά συμβόλαια (futures) παραδόσεως Δεκεμβρίου καταγράφουν αντίστοιχη άνοδο 2,3%, στα 4,034,90 δολάρια.

Παράλληλα, η ζήτηση για τον χρυσό ενισχύεται από την πρόθεση των επενδυτών να αντισταθμίσουν τους κινδύνους που απορρέουν από μια ενδεχομένως πιο απρόβλεπτη και αντιπαραθετική τακτική της διακυβέρνησης Τραμπ, αλλά και από τις διατηρούμενες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε τέλμα.

Την ίδια στιγμή, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις για τις θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ (non-farm payrolls), οι οποίες αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας και εκτιμάται ότι θα δώσουν κρίσιμες ενδείξεις για τα επόμενα βήματα της Fed.

Στις υπόλοιπες εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (WGC) προειδοποιεί ότι η ζήτηση στην Ινδία αναμένεται να υποχωρήσει σε χαμηλό εξαετίας το 2026, καθώς οι υψηλές τιμές επιβαρύνουν τις πωλήσεις κοσμημάτων.

Στις αγορές των υπολοίπων πολυτίμων μετάλλων επικράτησε εξίσου εντονότατο ανοδικό κλίμα, με το ασήμι να ενισχύεται κατά 3,8% στα 51,70 δολάρια, την πλατίνα να σημειώνει άνοδο 2,5% στα 1.453,71 δολάρια και το παλλάδιο να καταγράφει κέρδη 3,8% στα 972,31 δολάρια ανά ουγγιά.