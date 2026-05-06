Χρυσός: Άνοδος 2% με φόντο το εξασθενημένο δολάριο

Έως 2% έφτασαν την Τετάρτη τα κέρδη τουχρυσού, παίρνοντας ώθηση από την εξασθένιση του δολαρίου και τις προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για παύση του «Project Freedom».

Πιο αναλυτικά, στη spot αγορά ο χρυσός καταγράφει άνοδο 1,9% στα 4.645,14 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures κινούνται ανοδικά 1,4% στα 4.632,90 δολάρια ανά ουγγιά.

Ακόμα καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το ασήμι, καθώς στη spot αγορά κινείται ανοδικά 3,7% στα 75,52 δολάρια την ουγγιά ενώ τα futures σημειώνουν άνοδο 2,5% στα 75,41 δολάρια.

Ο χρυσός κέρδισε καθώς «οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν λόγω της μείωσης του ασφαλίστρου γεωπολιτικού κινδύνου, αφού οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι η συνεχιζόμενη εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ιράν παραμένει άθικτη, παρά την αψιμαχία που παρατηρήθηκε στις αρχές αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA.

Στο μεταξύ, οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση των μη γεωργικών μισθοδοσιών των ΗΠΑ αργότερα αυτή την εβδομάδα, η οποία θα ελέγξει εάν η οικονομία παραμένει αρκετά ανθεκτική ώστε να διατηρήσει σε αναμονή τη νομισματική πολιτική της Fed.