Χρυσός: Ανακάμπτει μετά το χαμηλό διμήνου την Τετάρτη

Η τιμή του χρυσού σημειώνει άνοδο σήμερα, ανακάμπτοντας από το χαμηλό δύο μηνών στο οποίο είχε υποχωρήσει την Τετάρτη, με την ανάκαμψη να οφείλεται στην υποχώρηση του δολαρίου από το υψηλό 18 μηνών που είχε καταγράψει πρόσφατα, γεγονός που καθιστά το πολύτιμο μέταλλο πιο προσιτό στους επενδυτές άλλων νομισμάτων.

Ειδικότερα, η spot τιμή του χρυσού ενισχύεται κατά 0,2% στα 4.118,73 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Δεκέμβριο παραμένουν αμετάβλητα στα 4.143,10 δολάρια.

Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, αξιολογώντας την πιθανότητα μιας νέας αύξησης των επιτοκίων από τη Fed εντός του έτους. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές αποτιμούν σε 18% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του τρέχοντος μήνα, ποσοστό που εκτοξεύεται στο 80% για τον Δεκέμβριο.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι για να διατηρηθεί η ανοδική πορεία του χρυσού, η τιμή του θα πρέπει να ξεπεράσει το φράγμα των 4.275 δολαρίων. Παράλληλα, εκτιμάται πως αν οι αγορές αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων ως ένδειξη δημοσιονομικού ρίσκου και όχι ως βελτίωση των οικονομικών θεμελιωδών, ο χρυσός μπορεί να κινηθεί σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τα ομόλογα.

Την ίδια στιγμή, η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, απηύθυνε προειδοποίηση για τους κινδύνους που απειλούν την παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των επίμονα υψηλών τιμών της ενέργειας, του υψηλού δημόσιου χρέους και των κινδύνων από την έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καλώντας τις κυβερνήσεις να λάβουν προστατευτικά μέτρα.

Στην υπόλοιπη αγορά πολυτίμων μετάλλων, το ασήμι στη spot αγορά υποχωρεί 0,8% στα 59,27 δολάρια, η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 1,4% στα 1.657,61 δολάρια και το παλλάδιο κατέγραψε άνοδο 1,4% στα 1.136,956 δολάρια.