Χρυσός: Ανακάμπτει με φόντο την αποδυνάμωση του δολαρίου

Οι τιμές του χρυσού κινούνται ανοδικά, υποστηριζόμενες από την αποδυνάμωση του δολαρίου, παρόλο που η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μ. Ανατολή συνεχίζει να τροφοδοτεί ανησυχίες για αναταράξεις στην ενεργειακή τροφοδοσία, παρατεταμένο πληθωρισμό και νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,6% στα 4.197,52 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού κέρδισαν 0,7% φθάνοντας τα 4.221,40 δολάρια. Θετικά κινούνται επίσης τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι (+0,5% στα 60,63), την πλατίνα (0,4% στα 1.700 δολάρια) και το παλλάδιο (0,4% στα 1.148,33 δολάρια) να καταγράφουν κέρδη, την ίδια στιγμή που ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε κατά 0,2% στις 102,43 μονάδες.

Η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κρατά υψηλά τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να προσεγγίζει τα 106 δολάρια το βαρέλι μετά τις επιθέσεις εναντίον υποδομών στη Σαουδική Αραβία.

Στο μεταξύ, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες που ανακοινώνονται την Τετάρτη, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν κομβικό καταλύτη για τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων αποτιμούν πιθανότητα περίπου 20% για νέα αύξηση στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Οκτώβριο, με τις αγορές να προεξοφλούν συνολικά μία ακόμη αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους.