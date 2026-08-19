Χρυσός: Άλμα καθώς υποχωρούν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Ο χρυσός σημείωσε ισχυρή άνοδο την Τετάρτη, καθώς η υποχώρηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων και η απότομη πτώση του δολαρίου ενίσχυσαν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο, σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για την πορεία του αμερικανικού και του παγκόσμιου δημόσιου χρέους.

Η αλλαγή κλίματος στις αγορές ήρθε μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ότι θα διπλασιάσει, τουλάχιστον στα 4 δισ. δολάρια ανά πράξη από 2 δισ. δολάρια, το μέγεθος των επαναγορών μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων με στόχο τη στήριξη της ρευστότητας.

Η παρέμβαση προκάλεσε απότομη αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών τίτλων μεγάλης διάρκειας. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε έως και 10 μονάδες βάσης, έχοντας προηγουμένως αγγίξει σχεδόν το 5,34%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η πτώση των αποδόσεων συνοδεύτηκε από ισχυρή υποχώρηση του δολαρίου, ενισχύοντας περαιτέρω την ελκυστικότητα του χρυσού για τους επενδυτές εκτός ΗΠΑ. Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε 0,75%, ενώ το ευρώ ενισχύθηκε 0,79%, στα 1,1666 δολάρια.

Η ταυτόχρονη άνοδος του χρυσού και η πτώση του δολαρίου αντανακλούν, σύμφωνα με την αγορά, την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στην πορεία των δημόσιων οικονομικών των ΗΠΑ. Οι ανησυχίες για το διογκούμενο κρατικό χρέος και τον επίμονο πληθωρισμό ενισχύουν τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια.