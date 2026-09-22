Χρυσοχοϊδης: «Κάθε βράδυ 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία – Υπότροποι οι συλληφθέντες»

«Η βία έχει αυξηθεί πάρα πολύ», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης σε νέες δηλώσεις του, αποκαλύπτοντας πως κάθε βράδυ καταγράφονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακά περιστατικά.

Όπως τόνισε ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης, ένα μεγάλο μέρος των συλληφθέντων, σε ποσοστό 30-45%, αφορά υπότροπους, εθισμένους σε ναρκωτικά, αλκοόλ, βίαια άτομα, ψυχοπαθείς.

Αναφερόμενος στην υπόθεση απόδρασης του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο υπουργός σημείωσε ότι «είχε πάρει 16 άδειες».«Αν θέλετε, προσωπικά, θα διαφωνούσα με τον συγκεκριμένο να πάρει άδεια, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα του νόμου», σημείωσε.