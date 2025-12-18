Χρυσοχοΐδης στην Τουρκία: «Ανοιχτή γραμμή» και κοινές επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας στην αντιμετώπιση του οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος και στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών συμφώνησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, κατά τη συνάντησή τους στην Κωνσταντινούπολη στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι δύο πλευρές συζήτησαν αναλυτικά τα ζητήματα που απαιτούν κοινή αντιμετώπιση, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας μεταξύ των αρχών ασφαλείας των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στη συνεργασία των υπηρεσιών δίωξης οργανωμένου εγκλήματος για την αντιμετώπιση εγκληματικών ομάδων με δράση στην Ελλάδα, καθώς και στην έναρξη κοινών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση ναρκωτικών και πάσης φύσεως λαθρεμπορίου.

Παράλληλα, οι υπουργοί αναφέρθηκαν στο ειδικό τουριστικό καθεστώς που αφορά τις θεωρήσεις VISA για Τούρκους πολίτες σε 10 ελληνικά νησιά.

Το μέτρο αυτό διευκολύνει τις επισκέψεις Τούρκων υπηκόων και των οικογενειών τους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενισχύοντας το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι Ελλάδα και Τουρκία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, τονίζοντας πως το μεταναστευτικό ζήτημα έχει βελτιωθεί τα τελευταία δύο χρόνια χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια των δύο χωρών.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ανώτατα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του προξενείου Κωνσταντινούπολης, ενώ ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε τον στόχο ενίσχυσης της συνεργασίας των υπηρεσιών των δύο χωρών, με έμφαση στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας και με τη Βουλγαρία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Ειδική αναφορά έγινε στο οργανωμένο έγκλημα με δράστες Τούρκους υπηκόους, με τον κ. Χρυσοχοΐδη να επισημαίνει τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ανάγκη συστηματικής αντιμετώπισής του.

Προτάθηκε η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών διαύλων, όπως η EUROPOL και η Interpol, καθώς και η δημιουργία ειδικής γραμμής άμεσης επικοινωνίας για την ταυτοποίηση Τούρκων συλληφθέντων.

Συζητήθηκε επίσης η αντιμετώπιση κυκλωμάτων που διακινούν παράνομα όπλα, ναρκωτικά, καπνικά προϊόντα, καύσιμα και χρυσό από την τουρκική ενδοχώρα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ζήτησε την άμεση έκδοση ερυθρών αγγελιών της INTERPOL όταν εκκρεμούν τουρκικά εντάλματα σύλληψης.

Από την πλευρά του, ο κ. Γερλίκαγια πρότεινε την ανάπτυξη μηχανισμού άμεσης ενημέρωσης και διαχείρισης κρίσεων, καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της INTERPOL, με στόχευση κυρίως το οργανωμένο έγκλημα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θέσπιση θεσμικού πλαισίου συνεργασίας που αποδεικνύει την κοινή βούληση των δύο χωρών να αντιμετωπίσουν κοινούς κινδύνους.

Η επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας ολοκληρώθηκε στο Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το προσωπικό.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Κωνσταντινούπολη, ο Αλί Γερλίκαγια ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι στη συνάντηση εξετάστηκαν «οι δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών, που περιλαμβάνουν την καταπολέμηση των οργανωμένων εγκληματικών οργανώσεων, των τρομοκρατικών οργανώσεων, της παράνομης μετανάστευσης και των διασυνοριακών εγκλημάτων, την ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών και την έκδοση εγκληματιών».