Χρυσοχοΐδης: Κακούργημα οι απάτες – Στο στόχαστρο η παράνομη στέγαση αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας

Για οργανωμένες ομάδες Ρομά που έχουν στήσει τηλεφωνικά κέντρα μέσα σε σπίτια, από τα οποία πραγματοποιούν κλήσεις με στόχο την εξαπάτηση πολιτών, έκανε λόγο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στα αλλεπάλληλα περιστατικά απάτης σε βάρος ηλικιωμένων, που έχουν λάβει πλέον μορφή «επιδημίας».

Κακούργημα οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ» ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε σε οκτώ Ρομά από τη Δυτική Αττική, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα κρατητήρια και πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. «Kάθε μέρα συλλαμβάνονται κατά μέσο όρο 8 Ρομά για τηλεφωνικές απάτες», είπε χαρακτηριστικά, ενώ προανήγγειλε, ότι σε λίγες μέρες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή και η σχετική διάταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Την ίδια ώρα, ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ηλικιωμένων που διατηρούν μεγάλα χρηματικά ποσά ή τιμαλφή στα σπίτια τους, λέγοντας ότι «χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία τους και από το οικογενειακό τους περιβάλλον».

Ομάδες αλλοδαπών που παράγουν έγκλημα

Ερωτηθείς για το σοβαρό περιστατικό με το μαχαίρωμα 18χρονου Αιγύπτιου μαθητή, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας έξω από το 6ο εσπερινό Λύκειο Αθηνών, όπως και για την κατάσταση που επικρατεί σε περιοχές, όπως η πλατεία Βικτωρίας και ο Άγιος Παντελεήμονας, ο κ. Χρυσοχοΐδης εστίασε σε συγκεκριμένες ομάδες αλλοδαπών, που εμπλέκονται κατ’ επανάληψη σε εγκληματικές δραστηριότητες, δηλώνοντας ότι «στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται άνθρωποι, οι οποίοι παράγουν έγκλημα, ήρθαν εδώ για να εγκληματήσουν». Διευκρίνισε, ότι η αναφορά του αφοράσυγκεκριμένους παραβάτες και όχι τη μεγάλη πλειονότητα των αλλοδαπών που, όπως είπε, έχουν έρθει στην Ελλάδα για να εργαστούν. «Πολλοί είναι ανήλικοι δεν μπορούν να απελαθούν, αλλά θα κρατηθούν στο κέντρα», είπε χαρακτηριστικά.

Στο «μικροσκόπιο» η παράνομη στέγαση

Τόνισε μάλιστα, πως σύντομα η κατάσταση με τα σπίτια, στα οποία στοιβάζονται 20 και 30 άτομα, θα αλλάξει. «Υπάρχουν Έλληνες ιδιοκτήτες που νοικιάζουν τα ακίνητά τους σε παράνομους αλλοδαπούς χωρίς έλεγχο», είπε χαρακτηριστικά και προανήγγειλε τη διενέργεια στοχευμένων αστυνομικών επιχειρήσεων σε τέτοια κτίρια και διαμερίσματα, με σκοπό την εκκένωσή τους και την πάταξη της παραβατικότητας

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη σε συγκεντρώσεις αυτοκινήτων σε περιοχή της Αττικής, όπου, όπως περιέγραψε, οδηγοί μετέτρεπαν ουσιαστικά τον χώρο σε υπαίθριο κλαμπ, παίζοντας μουσική σε πολύ υψηλή ένταση από τα ηχοσυστήματα των οχημάτων τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων έχουν κατασχεθεί 82 οχήματα.

πηγή: Συν/ξη ΣΚΑΪ