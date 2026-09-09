Χρυσοχοΐδης: Ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» σε υπόδικους για ενδοοικογενειακή βία με περιοριστικούς όρους

Ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως ανέφερε, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.«Προχωράμε να καθιερώσουμε το μέτρο με το βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν, παρά την εισαγγελική εντολή, πλησιάζουν τα θύματά τους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον είναι υπότροπος θα φυλακίζεται. Οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα», δήλωσε ο υπουργός, μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης (09/09).

Με αφορμή τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα και σχετικά με το αν έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα διαχείρισης υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας στα Αστυνομικά Τμήματα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε πως η ημερομηνία του Απριλίου 2024 «σημάδεψε την αστυνομία, τη δράση της, την προοπτική και τον κοινωνικό της ρόλο, ούτως ώστε πραγματικά να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα κοινωνικό φαινόμενο, που είναι η ενδοοικογενειακή βία, και η οποία ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους, με θύματα γυναίκες. Τόση πολλή αδράνεια, τόσα πολλά λάθη μέσα σε ελάχιστα λεπτά».

Όπως ανέφερε, δημιουργήθηκαν 63 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει ψηφιστεί αυστηρότερη νομοθεσία, έχει γίνει μια σειρά βημάτων στη δικαιοσύνη, σε δικαστές και εισαγγελείς, έχουν δημιουργηθεί τα safe houses, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν τα θύματα με τα παιδιά τους και έχει ληφθεί μια σειρά άλλων βασικών μέτρων. «Έχουμε φτιάξει ένα περιβάλλον πραγματικά πολύ σημαντικό» τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης.