Χρυσοχοΐδης για υπόθεση Έλληνα «Εσκομπάρ»: Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο ενάντια στους εγκληματίες

Ως μια «πάρα πολύ σημαντική επιτυχία» χαρακτήρισε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης την εξάρθρωση της δράσης του «Έλληνα Εσκομπάρ», Αλέξανδρου Αγγελόπουλου.

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για για μία «πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών και κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους από τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΓΑΔΑ το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) έκανε λόγο για «σημαντικά αποτελέσματα που οφελούν τις κοινωνίες και τις χώρες».

Όπως πρόσθεσε, «θα συνεχίσουμε τον πόλεμο εναντια στους εγκληματίες που συγκρτούν ομάδες που προβαινουν σε τόσο παράνομες και απεχθείς πράξεις και συμπεριφορές», σημείωσε και τόνισε ότι «θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες».