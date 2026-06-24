Χρυσοχοΐδης για τα 16 χρόνια από τον θάνατο του υπασπιστή του, Γιώργου Βασιλάκη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 16 ετών από τον θάνατο του υπασπιστή του, ταξίαρχου Γιώργου Βασιλάκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη,Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίοςέχασε τη ζωή του στις 24 Ιουνίου 2010 από έκρηξη βόμβας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στο μήνυμά του, ο υπουργός αναφέρεται στην προσωπική και υπηρεσιακή σχέση που τους συνέδεε, υπογραμμίζοντας ότι η θυσία του Γιώργου Βασιλάκη αποτελεί διαρκή υπενθύμιση ότι η τρομοκρατία στρέφεται ενάντια στη Δημοκρατία, στους θεσμούς και σε ανθρώπους που υπηρετούν με αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Χρυσοχοΐδη:

«Συμπληρώνονται, σήμερα, 16 χρόνια από την ημέρα που ο Γιώργος Βασιλάκης έπεσε νεκρός την ώρα που ασκούσε τα καθήκοντά του, από έκρηξη βόμβας, λίγα, μόλις, μέτρα από το γραφείο μου, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. ‘Αλλο ένα θύμα μιας στυγνής τρομοκρατικής ενέργειας.

Η τραγική αυτή απώλεια αποτελεί διαρκή υπενθύμιση ότι η τρομοκρατία στρέφεται ενάντια στη Δημοκρατία, στους θεσμούς και σε ανθρώπους που υπηρετούν με αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον. Ο Γιώργος Βασιλάκης υπηρέτησε την Ελληνική Αστυνομία με ήθος, ευθύνη και βαθιά αίσθηση καθήκοντος και το παράδειγμά του παραμένει ζωντανό για όλους μας.

Ο Γιώργος δεν ήταν μόνο ένας άξιος αξιωματικός. Ήταν ένας στενός συνεργάτης, ένας άνθρωπος με τον οποίο μοιραστήκαμε δύσκολες στιγμές, αγωνίες και την κοινή πεποίθηση ότι η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν καθημερινή προσφορά και προσωπική ευθύνη. Η καλύτερη τιμή στη μνήμη του είναι να υπηρετούμε καθημερινά με συνέπεια το καθήκον μας και να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες για τις οποίες εκείνος έδωσε τη ζωή του.

Η απουσία του δεν έπαψε ποτέ να βαραίνει τη μνήμη και την ψυχή μου. Τον θυμόμαστε με σεβασμό, συγκίνηση και βαθιά ευγνωμοσύνη. Δεν τον ξεχνάμε ποτέ.»