Χρυσοχοΐδης για παραβατικότητα ανηλίκων: Ευθύνη όλων – Να αποφύγουμε ένα παραβατικό παιδί να γίνει αύριο εγκληματικό στοιχείο για την κοινωνία

Στα φαινόμενα παραβατικότητας, εγκληματικότητας και βίας ανηλίκων, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανησυχητική αύξηση, αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά από τα Ιωάννινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Τη βία, όλοι μαζί πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Είτε είναι η βία μέσα στο σπίτι είτε είναι η βία στις πλατείες με τα παιδιά, τα ανήλικα, και εδώ είναι και η ευθύνη της οικογένειας, των γονέων. Οι νόμοι έχουν γίνει αυστηρότεροι για τους γονείς πρωτίστως που ασκούν την επιμέλεια και όπου υπάρχουν παραβατικά παιδιά, όλοι μαζί –οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, οι κοινωνικές υπηρεσίες, το σχολείο–πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά για να αποφύγουμε ένα παραβατικό παιδί αύριο-μεθαύριο να γίνει ένα εγκληματικό στοιχείο για την κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλουμε να μηδενίσουμε το απαράδεκτο φαινόμενο των γυναικοκτονιών»

Αναφερόμενος ειδικά στην ενδοοικογενειακή βία ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε, ότι παρατηρείται μείωση των καταγγελιών κατά περίπου 17%, ωστόσο οι συλλήψεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 3.500 πανελλαδικά φέτος), γεγονός που δείχνει, ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. «Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι κακοποιούν τις συζύγους τους, τις συντρόφους τους, τα παιδιά τους… Ο νόμος είναι πολύ σκληρός, πολύ αποτελεσματικός», σημείωσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μηδενισμό του φαινομένου των γυναικοκτονιών. «Στόχος της πολιτείας είναι η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των γυναικοκτονιών», σημείωσε.

Στο μέτωπο της οδικής ασφάλειας, ο Υπουργός να προανήγγειλε την αυστηροποίηση των μέτρων εφαρμογής του νέου ΚΟΚ με την τοποθέτηση καμερών αστυνόμευσης εντός του 2027. Παράλληλα, ενόψει της τουριστικής περιόδου, ενισχύονται όλες οι υπηρεσίες, κυρίως στις ακτές της Ηπείρου.

Τέλος, οριστική λύση φαίνεται πως δίνεται στο ζήτημα του επιδόματος παραμεθορίων περιοχών, το οποίο θα καταβληθεί στους αστυνομικούς αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2025.

Ο υπουργός εξήρε το έργο που επιτελείται από τις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής, συγχαίροντας αξιωματικούς και αστυνομικούς για την αφοσίωση και την προσφορά τους.

«Ο σκοπός μας όπως και πριν και κάθε μέρα είναι οι πολίτες της Ηπείρου, των Ιωαννίνων, της υπαίθρου και των αστικών κέντρων να αισθάνονται ασφαλείς, να νιώθουν δίπλα τους τις υπηρεσίες μας, να νιώθουν στο πλευρό τους την αστυνομία για κάθε δύσκολη περίσταση», ανέφερε.