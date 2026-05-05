Χρυσοχοΐδης: Έρχεται νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια – «Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», τοποθετούμενος για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την οδική ασφάλεια και την εγκληματικότητα.

Αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την ασφάλειά τους, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Όπως σημείωσε, «Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο», υπογραμμίζοντας ότι η κυκλοφορία τους σε μεγάλους δρόμους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Παράλληλα τόνισε πως «από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως, είναι κρίμα δηλαδή να χάνουν τα παιδιά τους μέσα στους δρόμους από τα πατίνια», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυστηρότερη ρύθμιση ή περιορισμό της χρήσης τους, ιδιαίτερα για ανηλίκους, με πιθανή επιτρεπόμενη χρήση μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες.

Για τις τηλεφωνικές απάτες, ο υπουργός επισήμανε ότι απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα και καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, καθώς πολλοί εξακολουθούν να πέφτουν θύματα και να χάνουν τις περιουσίες τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Άνθρωποι παραδίδουν στα χέρια κάποιων την περιουσία τους», τονίζοντας ότι πέρα από τη νομοθεσία χρειάζεται και επιχειρησιακή ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σχετικά με τα αλκοτέστ και την οδική ασφάλεια, ανέφερε ότι καταγράφεται σημαντική βελτίωση, με μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των σοβαρών περιστατικών τα Σαββατοκύριακα. Όπως είπε, «έχουμε δει μείωση στα ατυχήματα. Έχουμε δει μείωση στα περιστατικά τα σαββατοκύριακα στο ΚΑΤ και στα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Η μείωση συνίσταται στο γεγονός ότι ενώ μέχρι πέρυσι το ποσοστό αυτών που ελέγχονταν και συλλαμβάνονταν, ήτανε 5-6% πάνω από τα όρια, τώρα αυτό έχει φτάσει στο 0,7 – 0,8. Άρα αυτό σημαίνει συμμόρφωση».

Για την ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ότι πέρυσι καταγράφηκαν 22.000 καταγγελίες και 12.000 συλλήψεις, ενώ περίπου 15.000 γυναίκες έχουν ενεργοποιήσει το panic button. Όπως σημείωσε, «Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 15.000 οι γυναίκες που έχουν βάλει στα κινητά τους το panic button», προσθέτοντας ότι έχουν δημιουργηθεί και δομές άμεσης προστασίας, όπως safe houses για θύματα.

Τέλος, αναφερόμενος στο πολιτικό κλίμα ενόψει εκλογών, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να επικεντρώνεται στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών και όχι σε άγονες πολιτικές αντιπαραθέσεις