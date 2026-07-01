Χρυσοχοΐδης: Αυστηρή τιμωρία σε όσους παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές

Αυστηρό μήνυμα προς τους δράστες των επιθέσεων σε βάρος στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χρακτηρίζοντας τους υπεύθυνους «ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές», που πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

«Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: Αυστηρή τιμωρία. Σύλληψη, παράδοση στη Δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (1/7) στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης γνωστοποίησε ότι από τις επιθέσεις υπάρχουν τραυματίες, σημειώνοντας πως μία γυναίκα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση και μία ακόμη σε σοβαρή κατάσταση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δράστες δεν έχουν διδαχθεί από παλαιότερες τρομοκρατικές ενέργειες και τις συνέπειές τους, τονίζοντας ότι ακόμη και επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς μπορούν να θέσουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

Ο υπουργός συνέδεσε τα περιστατικά με ομάδες που, όπως ανέφερε, έχουν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια μετά την εκκένωση καταλήψεων και την αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας σε πανεπιστημιακούς χώρους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ομάδες αυτές πλέον στρέφονται σε «καταδρομικές επιθέσεις».

Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι την υπόθεση ερευνούν η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και οι τοπικές αστυνομικές αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και σε άλλα πρόσφατα περιστατικά στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για άτομα που παραβίασαν το οικιακό άσυλο πολιτών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα ταυτοποιηθούν και θα συλληφθούν σύντομα.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ είχε χαρακτηρίσει τις επιθέσεις «δολοφονικές», υποστηρίζοντας ότι τα θύματα στοχοποιήθηκαν λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων και της συμμετοχής τους στη Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες επέλεξαν να επιτεθούν στα συγκεκριμένα πρόσωπα εξαιτίας της πολιτικής τους ταυτότητας.