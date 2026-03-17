Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: «Φαινόμενα συγκρότησης και δράσης εγκληματικών οργανώσεων μακριά από τα γήπεδα-Θα μας βρουν απέναντι»

«Υπάρχουν φαινόμενα συγκρότησης και δράσης εγκληματικών οργανώσεων μακριά από τα γήπεδα, τα μέλη των οποίων δεν εννοούν να συμμορφωθούν με τη νέα πραγματικότητα. Αυτές οι εγκληματικές ομάδες θα μας βρουν απέναντι και θα βρουν απέναντί τους τον Νόμο», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο Γεώργιο Τζήμα και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικό Διευθυντή Αριστείδη Μίντζα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

«Σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό της ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε την 12-03-2026 στην Καλαμαριά, σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Δίωξης και Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος που χειρίστηκε προανακριτικά την υπόθεση, αφενός συνεπικουρεί το έργο της κύριας ανάκρισης και αφετέρου διενεργεί αυτοτελώς αστυνομικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν μπορούμε να σας αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία, διότι η υπόθεση βρίσκεται στην κύρια ανάκριση, σεβόμενοι την αρχή της μυστικότητας της ποινικής διαδικασίας.

Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου, που είναι ένα ζητούμενο για το οποίο θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2024 μέχρι και σήμερα, για αδικήματα σχετιζόμενα με τον αθλητικό νόμο, πραγματοποιήθηκαν 1.593 έλεγχοι, 147 συλλήψεις, 196 άτομα κατηγορήθηκαν και 13 προφυλακίστηκαν.

Σημειώνεται ότι εξαρθρώθηκαν 3 εγκληματικές οργανώσεις, εκ των οποίων οι 2 – εκμεταλλευόμενες την οπαδική τους ιδιότητα – δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, ενώ η τρίτη αφορούσε αδικήματα σε βάρος της σωματικής ακεραιότητας κατά φιλάθλων αντίπαλων ομάδων. (Αναλυτικά η παρουσίαση της Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.)

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας μετά τον Φεβρουάριο του 2024, όταν και ξανάνοιξαν τα γήπεδα και εφαρμόστηκε η νέα νομοθεσία, έχουν εξαρθρώσει μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που κινούνταν μέσα και γύρω στις αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκληματικές ομάδες που αποτελούνταν από μπράβους, εκβιαστές, διακινητές ναρκωτικών, όπλων, χούλιγκαν, κλπ, τα μέλη των οποίων έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, πολλοί εκ των οποίων είναι προφυλακισμένοι ή είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι αγωνιστικοί χώροι έγιναν χώροι υγιούς αθλητικού ανταγωνισμού, χωρίς επεισόδια με χιλιάδες γονείς και παιδιά να παρακολουθούν αγώνες όλων των αθλημάτων και να κυριαρχεί η χαρά και η διασκέδαση των σπορ.

Η Ελλάδα πρωτοπορεί στην Ευρώπη σε ότι αφορά την ασφάλεια των αγωνιστικών χώρων.

Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν φαινόμενα συγκρότησης και δράσης εγκληματικών οργανώσεων μακριά από τα γήπεδα, τα μέλη των οποίων δεν εννοούν να συμμορφωθούν με τη νέα πραγματικότητα.

Είναι αυτοί, οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τις παλιές δομές των οργανωμένων φιλάθλων, που κυριαρχούσαν πριν λίγα χρόνια, αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να βιαιοπραγούν και να ασχημονούν ποικιλοτρόπως, μέσα και γύρω από τους αθλητικούς χώρους, ώστε να μεταφέρουν τη βία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που αυτή εξυπηρετούσε, εκτός γηπέδων.

Θέλω να σας πω πως και αυτή η δραστηριότητα και όλο αυτό το εγχείρημα το οποίο επιχειρούν αυτές οι εγκληματικές ομάδες, θα μας βρουν απέναντι και θα βρουν απέναντι τον Νόμο.

Για τον λόγο αυτό, από τον εποπτεύοντα τη Δ.Α.Ο.Ε Εισαγγελέα Εφετών παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διακρίβωση των εγκληματικών πράξεων, που αυτές οι ομάδες τελούν ανά την επικράτεια, με στόχο την εξάρθρωση και τη διάλυσή τους.

Οι ομάδες αυτές, όπως και αυτές που έχουν εξαρθρωθεί, αποτελούνται, κυρίως, από νεαρά άτομα, που ουσιαστικά αποτελούν βραχίονες ή ομάδες κρούσης του οργανωμένου εγκλήματος με κύριο χαρακτηριστικό τη βία.

Δεν μένουμε όμως εδώ. Το πρόσφατο περιστατικό αποτελεί οδηγό για περαιτέρω δράσεις και σε νομοθετικό επίπεδο. Γι’ αυτό, λοιπόν, προχωράμε στη βελτίωση των υφιστάμενων διατάξεων που σχετίζονται με τη συμμετοχή ανηλίκων ή νεαρών ενηλίκων σε αξιόποινες πράξεις στο πλαίσιο εγκληματικής ομάδας.

Ειδικότερα, η πρόβλεψη αυτή αφορά την ποινική ευθύνη του ενηλίκου που χρησιμοποιεί ανήλικο για την τέλεση αξιόποινων πράξεων ή αποδεδειγμένα τον στρατολογεί για τέτοιο σκοπό».

Παρόντες στη συνέντευξη ήταν ο Εποπτεύων τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέας Εφετών, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Υποδιοικητής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Μαρωνίτης, καθώς και άλλοι Αξιωματικοί και στελέχη της Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε..