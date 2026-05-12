Χρυσοχοΐδης: Απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα πατίνια

Στο θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας πως θα ληφθούν μέτρα για να μπει τάξη στο πρόβλημα, με το νέο αυστηρότερο πλαίσιο να περιλαμβάνει απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, υποχρεωτική ασφάλιση ενηλίκων και αυστηρότερες κυρώσεις για σχετικές παραβάσεις.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές για τα ηλεκτρικά πατίνια. «Για παράδειγμα δεν έχουμε ποδηλατόδρομους, αλλά από την άλλη δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν τα πατίνια στο πεζοδρόμιο».

Σχετικά με τα μέτρα που παίρνουν, ανέφερε ότι «το πρώτο είναι η απαγόρευση στους ανήλικους, το δεύτερο είναι η ιδιωτική ασφάλιση έτσι ώστε να υπάρχει αποζημίωση όταν το πατίνι προκαλεί ατύχημα και μια σειρά αλλά άλλες προϋποθέσεις έτσι ώστε να μειώσουμε τους κινδύνους από τα πατίνια» και προανήγγειλε ότι θα έρθουν άμεσα οι ρυθμίσεις.