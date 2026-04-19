Χρόνια τα προβλήματα ύδρευσης σε Μελισσοχώρι, Δρυμό και Λητή – Οι κάτοικοι ζητούν άμεσα μέτρα και έργα

Οι κάτοικοι Μελισσοχωρίου, Λητής, και Δρυμού ζητούν από τους αρμόδιους να δώσουν λύση στο χρόνιο πρόβλημα με το νερό στους οικισμούς τους. Παρά την αναγνώριση ανάγκης χρηματοδότησης με 17 εκατομμύρια ευρώ των έργων, όπως καταγγέλλουν, δεν δίνεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Oι κάτοικοι περιμένουν τις αποφάσεις του υπουργείου, της Περιφέρειας και της ΕΥΑΘ, ενώ το θέμα απασχολεί διαρκώς τις συνεδριάσεις του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Η ποιότητα του νερού δε θέτει μόνο σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων, αλλά και τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αφού εδώ και πολλά χρόνια υποχρεώνονται σε δαπάνες αγοράς εμφιαλωμένων νερών και φίλτρων.

Τα μέλη της κίνησης πολιτών συλλέγουν υπογραφές για να κινητοποιήσουν τον κρατικό μηχανισμό. Όπως τονίζουν, το νερό είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια.

