Στα περσινά επίπεδα δεσμεύονται να διατηρήσουν τις τιμές στα προϊόντα τους τα ζαχαροπλαστεία φέτος τα Χριστούγεννα , σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξη, Βασίλης Σπανάκης.

Μετά από συνάντηση με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών, ο κ. Σπανάκης ένα μέσο ζαχαροπλαστείο διαθέτει 250 κωδικούς προϊόντων και προσθέτει ότι τα ζαχαροπλαστεία της χώρας έχουν κρατήσει σταθερές τις τιμές σε πολλούς από αυτούς τους κωδικούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ορισμένα σοκολατοειδή οι τιμές είναι χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρει επίσης ότι τα ζαχαροπλαστεία «συνεχίζουν να προσφέρουν στη γειτονιά» και «συνεχίζουν να μας γλυκαίνουν τη ζωή μας».

«Τσουχτερό» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΙΝΚΑ – Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι πιο «τσουχτερό».

Ειδικότερα, στα 220,75 ευρώ ανέρχεται το κόστος του εορταστικού τραπεζιού για το 2026, αυξημένο κατά περίπου 18% σε σχέση με το 2025, όταν είχε διαμορφωθεί στα 186,85 ευρώ,

Η εκτίμηση αφορά τραπέζι για 4 έως 6 άτομα, αποκλειστικά για το μεσημέρι και το βράδυ της ημέρας των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την αναλυτική καταγραφή του ΙΝΚΑ, το κόστος των προϊόντων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Γαλοπούλα, 2 κιλά, με τιμή 16 ευρώ το κιλό: 32 ευρώ.Αρνίσια παϊδάκια, 2 κιλά, με τιμή 19 ευρώ το κιλό: 38 ευρώ.Λουκάνικα, 1 κιλό, με τιμή 14 ευρώ το κιλό: 14 ευρώ.Ντομάτες, 500 γραμμάρια, με τιμή 3 ευρώ το κιλό: 1,50 ευρώ.Αγγούρι, ένα τεμάχιο: 0,80 ευρώ.Φρέσκα κρεμμύδια, ένα ματσάκι: 0,95 ευρώ.Λάχανο, ένα τεμάχιο: 2,50 ευρώ.Καρότα, μισό κιλό, με τιμή 2,50 ευρώ το κιλό: 1,25 ευρώ.Πατάτες, ένα κιλό, με τιμή 1,25 ευρώ το κιλό: 1,25 ευρώ.Φέτα, μισό κιλό, με τιμή 15 ευρώ το κιλό: 7,50 ευρώ.Κασέρι – γραβιέρα, μισό κιλό, με τιμή 22 ευρώ το κιλό: 11 ευρώ.Εμφιαλωμένο κρασί, μία φιάλη 750 ml: 18 ευρώ.Αναψυκτικά, οκτώ τεμάχια, με τιμή 1,10 ευρώ το καθένα: 8,80 ευρώ.Μπύρες, τέσσερα τεμάχια, με τιμή 2,30 ευρώ η καθεμία: 9,20 ευρώ.Μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ένα κιλό: 22 ευρώ.Γλυκά, ένα κιλό, με τιμή 24 ευρώ το κιλό: 24 ευρώ.Φρούτα, έξι τεμάχια: 6 ευρώ.Γέμιση γαλοπούλας: 22 ευρώ.