Χρήστος Τσεντεμεΐδης: Ο νέος πρόεδρος της ΔΕΘ

Μακρόχρονη εμπειρία της αγοράς, ιδιαίτερα από τον κλάδο των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG), έχει ο νέος πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης-ΔΕΘ Α.Ε., που σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν» θα είναι ο κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης.

Η ανακοίνωση της σύνθεσης του νέου δ.σ. της ΔΕΘ Α.Ε., όπως μετονομάζεται η ΔΕΘ-Helexpo Α.Ε., αναμένεται να γίνει το αργότερο την Παρασκευή και κατά πάσα πιθανότητα στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης που συγκαλεί ο μέτοχος της ΔΕΘ, δηλαδή το Υπερταμείο. Σύμφωνα πάντως με ασφαλείς πληροφορίες, καθήκοντα προέδρου στον εθνικό εκθεσιακό φορέα αναλαμβάνει ο κ. Τσεντεμεΐδης, ενώ είναι πιθανό την Παρασκευή να μην ανακοινωθεί το όνομα του νέου διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος φέρεται να είναι ανώτερο διοικητικό στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας με έδρα στην Αθήνα και να έχει ζητήσει πίστωση χρόνου μέχρι να αποχωρήσει από αυτήν τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο κ. Τσεντεμεΐδης, όπως αναφέρεται στα βιογραφικά στοιχεία που είναι αναρτημένα στο site της εταιρείας τροφίμων Ορίζοντες Α.Ε. (σ.σ. εδρεύει στο Λάκωμα Χαλκιδικής), στην οποία εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή, «εργάζεται από το 1990, με σπουδές Bachelor και MBA στο Marketing από το Suffolk University Boston Massachusetts, και προηγούμενες επαγγελματικές εμπειρίες στις εταιρίες Procter & Gamble και Johnson & Johnson. Συνολικά απαριθμεί 31 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των FMCG’s με ρόλους ευθύνης σε Marketing, Supply Chain και Customer Development. Ο τελευταίος ρόλος του ήταν ως Country Director στην Johnson & Johnson με ευθύνη τα Βαλκάνια και το Ισραήλ. Στην οικογένεια των Οριζόντων εντάχθηκε από το 2020 σε ρόλο Γενικού Διευθυντή».

Πέραν της προαναφερόμενης δραστηριότητας είναι επίσης σύμβουλος Έργων και Στρατηγικής Ανάπτυξης του οργανισμού ECR Hellas (σ.σ. μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί και προάγει την εθελοντική συνεργασία σε μη ανταγωνιστικά θέματα μεταξύ προμηθευτών – βιομηχανίας και λιανεμπορίου με στόχο την ταχύτερη, καλύτερη, με το ελάχιστο δυνατό κόστος και με βιώσιμο τρόπο εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτή).