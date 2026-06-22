Χρίστος Δήμας: «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε κομβική ευρωπαϊκή πύλη υποδομών και επενδύσεων»

στρατηγικό πλάνο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή επενδυτικό και γεωπολιτικό κόμβο παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, από το βήμα του Growth Fund Investor Summit 2026.

Ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ανακοινώνοντας παράλληλα εγκαίνια έργων αλλά και συμβάσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν άμεσα.

Η γεωπολιτική στρατηγική και τα διεθνή δίκτυα

Ο κ. Δήμας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική θέση της χώρας, σημειώνοντας ότι εν μέσω διεθνών αναταράξεων, η Ελλάδα πρωτοπορεί στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών αξόνων συνδεσιμότητας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αξιοποιούμε τη γεωπολιτική μας θέση ως γέφυρα σταθερότητας που συνδέει την Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η ασφάλεια, η ενέργεια, οι μεταφορές, τα λιμάνια και οι ψηφιακές υποδομές αποτελούν αλληλένδετους πυλώνες μιας ενιαίας στρατηγικής».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (TEN-T Network), με έμφαση στον άξονα Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου (BBA), αλλά και στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), ο οποίος επιλέγει την Ελλάδα ως στρατηγική πύλη εισόδου στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το «πακέτο» των καλοκαιρινών έργων και εγκαινίων

«Μόνο μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε τη δυνατότητα να εγκαινιάσουμε πολύ σημαντικά έργα», επισήμανε ο κ. Δήμας, προαναγγέλλοντας τις εξής άμεσες παραδόσεις:

Επέκταση του Ε65: Παράδοση του βόρειου τμήματος από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά (45 χλμ.).

Παράδοση του βόρειου τμήματος από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά (45 χλμ.). Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση της γραμμής με πέντε επιπλέον σταθμούς προς την Καλαμαριά.

Επέκταση της γραμμής με πέντε επιπλέον σταθμούς προς την Καλαμαριά. ΒΟΑΚ: Ολοκλήρωση τμήματος 10 χλμ. από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη.

Ολοκλήρωση τμήματος 10 χλμ. από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη. Αποκατάσταση ζημιών «Daniel»: Σιδηροδρομική επανασύνδεση της κεντρικής γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη, καθώς και των τμημάτων Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα και Λάρισα – Κιλελέρ.

Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε την υπογραφή κρίσιμων συμβάσεων, ξεχωρίζοντας τη δημιουργία του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά για την αποσυμφόρηση του αστικού ιστού από τα βαρέα οχήματα, καθώς και την αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας (PBN και ραντάρ S-Mode).

Η παραχώρηση του Αεροδρομίου Καλαμάτας

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας, χαρακτηρίζοντάς την προϊόν ενός συγκροτημένου επιχειρησιακού σχεδιασμού που ενισχύει τη Δυτική Πελοπόννησο.

«Η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πηγής χρηματοδότησης και η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που φέρει, αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες —από κοινού με τη βούληση της κυβέρνησης για επενδύσεις— για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας κρίσιμων υποδομών για την ασφάλεια και την οικονομία της Ελλάδος», κατέληξε ο Υπουργός.