Στο μέτωπο των έργων της Θεσσαλονίκης, ο κ. Δήμας αναφέρει ότι η κατασκευή του Flyover έχει φτάσει στο 70%, με στόχο την παράδοση τον Μάιο του 2027. Για το Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, τοποθετεί στις αρχές του 2027 την ολοκλήρωση της μελέτης κόστους-οφέλους, ενώ η εξασφάλιση χρηματοδότησης παραμένει ζητούμενο. Στην Καλαμαριά, ο στόχος είναι να ξεκινήσουν πριν από τα Χριστούγεννα οι πρώτες εργασίες για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, μια εκκρεμότητα δεκαετιών.

Αν η κάλπη δεν δώσει αυτοδυναμία, «οφείλουμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας», δηλώνει στην «Πολιτική» ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας «δύσκολο, αλλά εφικτό στόχο» και εξηγεί με ποιο πολιτικό δίλημμα θα διεκδικήσει το κυβερνών κόμμα μια τρίτη θητεία.

Το Flyover έχει συνδεθεί με μεγάλη ταλαιπωρία αλλά και προσδοκίες για τους Θεσσαλονικείς. Δεσμεύεστε για παράδοση τον Μάιο του 2027 και πόσο ουσιαστικά θα αλλάξει τις καθημερινές μετακινήσεις;

Η κατασκευή της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών.

Με την ολοκλήρωσή του, η κυκλοφοριακή ικανότητα της Περιφερειακής Οδού αναμένεται να διπλασιαστεί, από περίπου 5.000 σε 10.000 οχήματα ανά ώρα, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση των χρόνων μετακίνησης, χωρίς την επιβολή διοδίων.

Αναγνωρίζουμε την ταλαιπωρία που προκαλούν οι εργασίες κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Ωστόσο, το έργο προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, με την κατασκευαστική πρόοδο να έχει φτάσει πλέον στο 70%, και παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο παράδοσής του τον Μάιο του 2027.

Πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων, προσφέροντας μια σύγχρονη και ασφαλέστερη οδική υποδομή, με οφέλη που θα διαρκέσουν για τις επόμενες δεκαετίες.

Η δυτική Θεσσαλονίκη περιμένει τη δική της σύνδεση με το Μετρό. Πότε θα υπάρξουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής;

Η επέκταση του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς πρόκειται για ένα έργο που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις μετακινήσεις των πολιτών και θα ενισχύσει τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των δυτικών περιοχών της πόλης.

Ήδη, η λειτουργία της βασικής γραμμής έχει συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15%, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΕΤΑ, ενώ με την επέκταση προς την Καλαμαριά εκτιμάται ότι θα προστεθούν περίπου 60.000 επιβάτες ημερησίως. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου.

Σε ό,τι αφορά τη δυτική Θεσσαλονίκη, ο σχεδιασμός προχωρά, με τις μελέτες χωροθέτησης των σταθμών να βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο, ενώ στις αρχές του 2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μελέτη κόστους-οφέλους, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Επιδίωξή μας είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, ώστε να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου, με στόχο την επέκταση των ωφελειών του Μετρό σε ακόμη περισσότερους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

Το Thess INTEC και η ανάπλαση της ΔΕΘ παρουσιάζονται ως έργα που θα αλλάξουν την πόλη. Ποια είναι η συμβολή του υπουργείου σας ώστε να προχωρήσουν με τις αναγκαίες υποδομές και συγκοινωνιακές συνδέσεις;

Το Thess INTEC και η ανάπλαση της ΔΕΘ αποτελούν δύο σημαντικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις, που μπορούν να ενισχύσουν την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την οικονομική δραστηριότητα της Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η συμβολή μας επικεντρώνεται στη συνολική αναβάθμιση των συγκοινωνιακών υποδομών της πόλης. Ενδεικτικά, η λειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό και η παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, η κατασκευή της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας, καθώς και ο σχεδιασμός για την επέκταση του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και των καθημερινών μετακινήσεων.

Στόχος μας είναι η Θεσσαλονίκη να διαθέτει σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές μεταφορών, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους πολίτες και τους επισκέπτες της, υποστηρίζοντας παράλληλα την αναπτυξιακή της προοπτική.

Η διάνοιξη της οδού Πόντου αποτελεί ένα έργο που εκκρεμούσε επί δεκαετίες στην Καλαμαριά. Μετά την πρόσφατη υπογραφή της σύμβασης, πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες και πώς θα συμβάλει το έργο στη βελτίωση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης στους σταθμούς του Μετρό;

Η διάνοιξη και διαμόρφωση της οδού Πόντου αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την Καλαμαριά και συνολικά για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο παρέμενε σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες.

Τον περασμένο Οκτώβριο υπογράψαμε τη σύμβαση κατασκευής του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 24,7 εκατ. ευρώ και συμβατικής διάρκειας εννέα μηνών. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, μήκους περίπου 2,3 χιλιομέτρων, η οποία θα εξασφαλίσει καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στους σταθμούς του Μετρό, θα διευκολύνει τη σύνδεσή του με τις λεωφορειακές γραμμές και θα βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμου, έξι κυκλικών κόμβων και νέων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, συμβάλλοντας στη συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται οι μελέτες εφαρμογής από την ανάδοχο εταιρεία, με στόχο την έναρξη των πρώτων εργοταξιακών εργασιών πριν από τα Χριστούγεννα. Με την υλοποίηση του έργου, δίνουμε λύση σε μια εκκρεμότητα πολλών ετών και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για καλύτερες μετακινήσεις και ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στον δρόμο προς τις εκλογές, ποιο είναι το βασικό πολιτικό δίλημμα που θέτει η Νέα Δημοκρατία; Γιατί να της δώσει ο πολίτης μια τρίτη κυβερνητική θητεία;

Όπως έχει επισημάνει ο Πρωθυπουργός, το βασικό πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι ανάμεσα στη ρεαλιστική ελπίδα και στους πειραματισμούς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη.

Στις επόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών, παρουσιάζοντας το έργο που έχει υλοποιήσει από το 2019, αλλά και το σχέδιό της για την επόμενη τετραετία. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα που απαιτούν λύσεις και ότι οι πολίτες δικαιολογημένα έχουν υψηλές απαιτήσεις από εμάς. Επιδίωξή μας παραμένει η αυτοδυναμία, ώστε να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση με σαφές πρόγραμμα και δυνατότητα υλοποίησής του. Σε κάθε περίπτωση, τον τελικό λόγο έχουν οι ίδιοι οι πολίτες.

Αν η κάλπη δεν δώσει αυτοδυναμία, ποια πρέπει να είναι η επόμενη ημέρα; Κυβέρνηση συνεργασίας ή νέα προσφυγή στις εκλογές.

Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρος και παραμένει η εξασφάλιση αυτοδυναμίας. Πρόκειται για έναν δύσκολο, αλλά εφικτό στόχο. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, οφείλουμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.