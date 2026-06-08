Χριστοδουλίδης: Προς 5+1 διάσκεψη για επανέναρξη συνομιλιών

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του, σήμερα, με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουέγιαρ.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εντατική διπλωματική προσπάθεια με στόχο τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, από την οποία θα προκύψει ανακοίνωση για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν. Όπως είπε, η συζήτηση πλέον επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα και ουσιαστικά ζητήματα του Κυπριακού και όχι σε γενικές προσεγγίσεις.

Η Ολγκίν θα συνεχίσει τις επαφές της σε Τουρκία, Ελλάδα και Βρυξέλλες πριν επιστρέψει εκ νέου στην Κύπρο, ενώ ο Πρόεδρος προανήγγειλε σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα.

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα πιθανής διάσκεψης, αποκάλυψε ότι έχουν συζητηθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες, χωρίς όμως να τις δημοσιοποιήσει, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θα είναι μακρύ το καλοκαίρι». Τόνισε παράλληλα ότι η ουσία δεν είναι το πότε θα πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση αλλά το να υπάρξει αποτέλεσμα που θα επιτρέψει την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης απέφυγε να σχολιάσει λεπτομέρειες για πιθανά έγγραφα ή πλαίσια συζήτησης, υπογραμμίζοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κινείται εντός των όρων εντολής που έχει λάβει από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Πρόσθεσε ότι η κινητικότητα που καταγράφεται από τον Μάρτιο ενισχύθηκε μετά τη συνάντηση του Αντόνιο Γκουτέρες με τον Τούρκο Πρόεδρο και τη δική του συνάντηση με τον ΓΓ στις Βρυξέλλες.

Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη κοινή συνάντηση με την Ολγκίν και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος είπε ότι δεν συζητήθηκε τέτοιο ενδεχόμενο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη.