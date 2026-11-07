Χριστοδουλίδης: Να μπει τέλος στην «αποικιοκρατική κληρονομιά» των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

Την ανάγκη να ανοίξει η συζήτηση για το μέλλον των βρετανικών κυρίαρχων βάσεων στην Κύπρο επισημαίνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Observer, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα επιθυμούσε την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρεται στο καθεστώς των βάσεων στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, εκτιμώντας ότι έχει φτάσει η στιγμή να επανεξεταστεί. «Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την αποικιοκρατική κληρονομιά», δηλώνει, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν υποδηλώνει αρνητική στάση απέναντι στη Βρετανία.

«Η σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα δεν είναι η ίδια με εκείνη που είχαμε το 1960», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, το Λονδίνο δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο να συζητηθεί το υφιστάμενο καθεστώς των βάσεων. Ωστόσο, ο ίδιος δεν αποκαλύπτει ποια λύση θα προτιμούσε η κυπριακή πλευρά.

«Έχουμε διάφορες επιλογές, αλλά από σεβασμό προς τη βρετανική κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε δημόσια», σημειώνει.

Το θέμα των βρετανικών βάσεων επανήλθε στην επικαιρότητα έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον της βάσης στο Ακρωτήρι, η οποία αποδόθηκε σε συμμάχους του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.

Μετά το περιστατικό, Ελλάδα και Γαλλία κινητοποιήθηκαν άμεσα, αποστέλλοντας στην Κύπρο πολεμικά πλοία και συστήματα αντιμετώπισης drones.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, οι εξελίξεις αυτές έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο και το ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής.

Υπέρ της επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης στις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η επιστροφή της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια θα ήταν προς όφελος και των δύο πλευρών.

«Θα ήθελα να δω το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεντάσσεται πλήρως ακόμη και την επόμενη εβδομάδα», αναφέρει.

Μάλιστα, εκτιμά ότι η προοπτική αυτή θα γινόταν θετικά δεκτή από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

«Μπορώ να σας πω εκ μέρους των 27 κρατών μελών ότι όλες οι χώρες θα καλωσόριζαν το ενδεχόμενο επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου. Το εμπόδιο δεν προέρχεται από την ευρωπαϊκή πλευρά», υπογραμμίζει.

Κατά τον Κύπριο Πρόεδρο, η επανένταξη της Βρετανίας θα ενίσχυε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα προσέφερε στο Λονδίνο περισσότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, μεταξύ των οποίων και το μεταναστευτικό.

«Εάν είμαστε μαζί, είμαστε πολύ ισχυρότεροι», δηλώνει, προσθέτοντας ότι «σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο απ’ ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ως παράδειγμα των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η ευρωπαϊκή συνεργασία, επικαλείται την εμπειρία της Κύπρου στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, η παράτυπη μετανάστευση προς το νησί έχει περιοριστεί κατά 90% με τη συνδρομή της ΕΕ, ενώ οι επιστροφές μεταναστών έχουν καταγράψει αύξηση 85%.

Οι δυσκολίες μιας νέας ένταξης και οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ

Παρά τη σαφή υποστήριξή του στην επιστροφή της Βρετανίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναγνωρίζει ότι μια τέτοια πρωτοβουλία δεν θα ήταν εύκολη πολιτικά για τη βρετανική κυβέρνηση.

Όπως εκτιμά, το Λονδίνο δύσκολα θα προχωρούσε άμεσα στην υποβολή νέας αίτησης ένταξης ή στην προκήρυξη δημοψηφίσματος.

Αντίθετα, θεωρεί πιθανότερη μια σταδιακή επαναπροσέγγιση, με την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων συνεργασίας, οι οποίες θα μπορούσαν να προσομοιάζουν με εκείνες που διατηρεί ένα κράτος μέλος, χωρίς όμως επίσημη συμμετοχή στην Ένωση.

Ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει επιστροφή της Βρετανίας με δυνατότητα επιλογής μόνο συγκεκριμένων προνομίων.

«Κανείς δεν θα επιθυμούσε μια επιλεκτική συμμετοχή», επισημαίνει.

Η συνέντευξη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία Λονδίνο και Βρυξέλλες επιχειρούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, με διαπραγματεύσεις που καλύπτουν σειρά σημαντικών ζητημάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ελεύθερη μετακίνηση των νέων, το καθεστώς διδάκτρων στα βρετανικά πανεπιστήμια για φοιτητές από κράτη μέλη της ΕΕ, η διευκόλυνση του εμπορίου αγροτικών προϊόντων και η συνεργασία για τις εκπομπές ρύπων.

Οι συνομιλίες διεξάγονται ενόψει της συνόδου κορυφής ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δημοσκόπησης της YouGov, που επικαλείται ο Observer, καταγράφουν μεταβολή στη στάση της βρετανικής κοινής γνώμης απέναντι στο Brexit.

Σχεδόν έξι στους δέκα Βρετανούς θεωρούν πλέον λανθασμένη την απόφαση αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 55% υποστηρίζει την επανένταξη της χώρας, έναντι 34% που εκφράζει αντίθετη άποψη.