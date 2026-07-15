Χριστοδουλίδης για Κυπριακό: «Υπάρχουν αρκετές εξελίξεις – Σύντομα θα υπάρξουν ειδήσεις»

Την ύπαρξη έντονης κινητικότητας γύρω από το Κυπριακό υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προαναγγέλλοντας νέες εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο του μνημοσύνου των πεσόντων κατά το πραξικόπημα, ο κ. Χριστοδουλίδης καταδίκασε το «προδοτικό πραξικόπημα» και απέτισε φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως ανέφερε, στόχος της κυπριακής κυβέρνησης είναι ηανατροπή των διαχρονικών επιδιώξεων της Τουρκίας μέσα από μία λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, η οποία θα επανενώνει στην πράξη την Κυπριακή Δημοκρατία και θα είναι απολύτως συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη συνάντησή του στο Παρίσι με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και στην απόφαση για τον διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Επιτροπής ως ειδικού αντιπροσώπου της για το Κυπριακό.

«Υπάρχουν αρκετές εξελίξεις. Τις επόμενες ημέρες θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις που θα αποδεικνύουν αυτή την κινητικότητα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι στόχος παραμένει η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν.

Ερωτηθείς εάν έχει καθοριστεί ημερομηνία για διευρυμένη συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αναφέροντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τους άμεσα εμπλεκομένους.

«Η κινητικότητα από μόνη της για εμάς δεν είναι ικανοποιητική. Θέλουμε αποτελέσματα και το πρώτο αποτέλεσμα που επιδιώκουμε είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αυξημένο ενδιαφέρον και την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Αναφερόμενος στη σύντομη επαφή που είχε στο Παρίσι με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για συνομιλίες, αλλά για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις κινήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχολιάζοντας τις διαψεύσεις τουρκικών μέσων ενημέρωσης για τη συνάντηση, ανέφερε: «Δεν φαντάστηκα τη συζήτηση ούτε τη φωτογραφία. Δεν είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, από τη συνάντησή του με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προκύπτουν δύο βασικά σημεία: ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ότι οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στις ευρωτουρκικές σχέσεις προϋποθέτει ουσιαστική και συγκεκριμένη πρόοδο στο Κυπριακό.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι απούσα», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος-μέλος της ΕΕ και θα συνεχίσει να είναι και μετά από μία ενδεχόμενη λύση.