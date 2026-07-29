Χριστοδουλίδης: Δεν ξεκινάμε από το μηδέν – Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά

Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και το Κραν Μοντανά, έθεσε ως βασικό στόχο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να ανοίξει τον δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών.

«Κρατώ τρία πολύ σημαντικά δεδομένα από τις επαφές αυτές τις δύο ημέρες», ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας αρχικά τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να εργαστεί για την επανέναρξη της διαδικασίας.

Όπως τόνισε, ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει διαμορφωθεί μέχρι το Κραν Μοντανά.

«Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Αξιοποιούμε το διαπραγματευτικό κεκτημένο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη παράμετρος αποτελεί πλέον κοινό σημείο αναφοράς στις συζητήσεις.

Ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και προετοιμασία της διάσκεψης

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ως δεύτερο σημαντικό στοιχείο τη δυνατότητα ενεργότερης εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία, κάτι που, όπως είπε, η κυπριακή πλευρά επιδίωκε από την 1η Μαρτίου 2023.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλει σε δύο επίπεδα: στην ουσία των διαπραγματεύσεων, ιδιαίτερα σε ζητήματα όπου δεν υπάρχουν συγκλίσεις, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Ανέφερε ακόμη ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε ετοιμότητα για τη δημιουργία νομικής ομάδας που θα στηρίξει τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συζητήσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστούν άμεσα οι επαφές με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, καθώς και με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διευρυμένη διάσκεψη.

Όπως ανέφερε, το αντικείμενο της διάσκεψης θα πρέπει να είναι η ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

(AP Photo/Petros Karadjias)

«Θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα αποτελέσματα»

Ερωτηθείς αν είναι ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα των επαφών με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι υπήρξαν θετικά δεδομένα, αν και εξέφρασε την επιθυμία για ακόμη ταχύτερη πρόοδο.

«Αν με ρωτάτε αν μπορούσαν να ήταν ακόμη καλύτερα τα αποτελέσματα, φυσικά και θα ήθελα καλύτερα αποτελέσματα», είπε, προσθέτοντας ότι η κυπριακή πλευρά ήταν έτοιμη ακόμη και για άμεση σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι η παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο και οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση της διαδικασίας.

Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν αποτελούν προϋπόθεση

Αναφερόμενος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι αποτελούν θετική εξέλιξη, αλλά δεν συνιστούν προϋπόθεση για τη σύγκληση της διευρυμένης διάσκεψης.

Όπως είπε, το κρίσιμο ζήτημα είναι να υπάρχει κοινή αντίληψη για το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, με έμφαση στις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

«Για πρώτη φορά από το Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα θέματα και στο υφιστάμενο διαπραγματευτικό κεκτημένο.

Σε ερώτηση κατά πόσο η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά έχουν αποδεχθεί αυτή τη βάση, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μετά τις επαφές του με την τουρκική πλευρά, υπάρχει θετική ανταπόκριση για τη σύγκληση της διευρυμένης διάσκεψης.