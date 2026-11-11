Χριστοδουλίδης από Τουρκία: Η Κύπρος είναι ένα κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος μέλος του ΟΗΕ

Ξεκάθαρο μήνυμα στην ΄Άγκυρα μέσα στην Τουρκία έστειλε ο Νίκος Χριστοδουλίδης λέγοντας ότι η Κύπρος είναι ένα κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος μέλος του ΟΗΕ με αφορμή την σύνοδο του COP31 που διεξάγεται στην Αττάλεια.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών, προσέρχεται στην Αττάλεια με ένα σαφές μήνυμα: η κλιματική κρίση απαιτεί πολιτική ηγεσία, συλλογική ευθύνη και, πάνω απ’ όλα, αποφασιστική δράση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά στην ομιλία του την Τετάρτη (11/11) ο πρόεδρος της Κύπρου.

Σημείωσε, επίσης, ότι οι συλλογικές προσπάθειες εξακολουθούν να μην επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, προσθέτοντας ότι πρέπει να επιταχύνουμε τη μείωση των εκπομπών, να προωθήσουμε τη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, να τριπλασιάσουμε την παραγωγική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να διπλασιάσουμε τις βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση έως το 2030.

Κάλεσε τις χώρες να προχωρήσουν πέρα από τις διακηρύξεις και να επικεντρωθούν στην εφαρμογή των δεσμεύσεων, στις επενδύσεις, στην εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για το κλίμα και σε μια δίκαιη μετάβαση.

Η δήλωση αποκτά ιδιαίτερη αξία καθώς ήρθε σε τουρκικό έδαφος και παρά το γεγονός ότι χωρίς χειραψία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην COP31, στην Αττάλεια της Τουρκίας, σε ένα περιστατικό με ιδιαίτερο διπλωματικό συμβολισμό, δεδομένης της άρνησης της Άγκυρας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως προκύπτει από το βίντεο της επίσημης τελετής, ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος υποδεχόταν τους ξένους ηγέτες μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, δεν εμφανίζεται να χαιρετά τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Αντίθετα, ο Κύπριος Πρόεδρος γίνεται δεκτός μόνο από τον Γκουτέρες, ενώ οι διοργανωτές δεν ανακοινώνουν το όνομά του κατά την προσέλευσή του.

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα είχε επιχειρήσει να μην προσκληθεί η Λευκωσία στην σύνοδο.