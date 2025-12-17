Christmas mood on: Ο πιο γιορτινός προορισμός της Θεσσαλονίκης είναι το Mediterranean Cosmos

Όταν τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, η πόλη αλλάζει ρυθμό. Τα φώτα ανάβουν, οι βόλτες γίνονται πιο χαλαρές και η ανάγκη για στιγμές μαζί γίνεται πιο έντονη. Κάπου εκεί, το Mediterranean Cosmos γίνεται, για άλλη μια χρονιά, το απόλυτο χριστουγεννιάτικο meeting point της Θεσσαλονίκης.

Και φέτος, ο αγαπημένος προορισμός αγορών και ψυχαγωγίας μάς υποδέχεται σε ένα σκηνικό γεμάτο μουσική, χρώματα και εμπειρίες για όλες τις ηλικίες. Οι βιτρίνες γεμίζουν ιδέες για δώρα, ενώ σε κάθε γωνιά του εμπορικού κέντρου, κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Live μουσικές, θεατρικά δρώμενα, δημιουργικά workshops και θεματικά happenings κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.

Για τους μικρούς επισκέπτες –και όχι μόνο– το Santa Calling μετατρέπει τη βόλτα σε μια παιχνιδιάρικη αποστολή. Ένα διαδραστικό quiz με μυστήριο και γρίφους οδηγεί στο πιο συναρπαστικό σημείο της εμπειρίας: μία πραγματική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Άγιο Βασίλη. Το γιορτινό σκηνικό συνεχίζεται με το Μουσικό Κουτί, που «ανοίγει» και φιλοξενεί μουσικά Live, παιδικές παραστάσεις και εντυπωσιακά magic shows. Την ίδια στιγμή, στο Christmas Factory, οι μικροί φίλοι αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη μέσα από παιχνίδι, face painting και διαδραστικές δράσεις που θυμίζουν… εργοστάσιο χαράς. Επιπλέον, ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του βρίσκονται ήδη στο Mediterranean Cosmos, έτοιμοι να μοιραστούν με όλους τη χαρά και τη μαγεία των εορτών. Μαζί τους και ένας παραμυθένιος σταθμάρχης, που προσφέρει μια εντελώς ξεχωριστή διαδραστική εμπειρία, γεμάτη απρόσμενες εκπλήξεις.

Και επειδή τα Χριστούγεννα είναι πάνω απ’ όλα αγάπη και προσφορά, η γιορτινή εμπειρία αποκτά έναν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα. Μέχρι τις 3 Ιανουαρίου, κάθε επίσκεψη στο Mediterranean Cosmos στηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS και το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης. Φέτος, τα Παιδικά Χωριά SOS συμπληρώνουν 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας χιλιάδες παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Μια μικρή πράξη που κάνει τη γιορτή λίγο πιο φωτεινή για όλους.

Bonus reason για extra βόλτες; Το Mediterranean Cosmos θα είναι ανοιχτό και τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 20:00 για ακόμα περισσότερες στιγμές μαζί μέσα στο απόλυτο χριστουγεννιάτικο mood.

Όλες οι πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκονται στο mediterraneancosmos.gr.