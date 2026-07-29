Χριστίνα Γεωργάκη: “Να δίνουμε χώρο στους νέους, να χτίζουμε την αυτοπεποίθησή τους”

Η Χριστίνα Γεωργάκη είναι δικηγόρος, ιδρύτρια της νομικής εταιρείας «Γεωργάκη και Συνεργάτες» με γραφεία στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και το Λονδύνο, όπου μοιράζει την ζωή και την επαγγελματική της δραστηριότητα. Η έδρα της ίδιας και της οικογένειάς της πάντως παραμένει πάντα η Θεσσαλονίκη την οποία ξεχωρίζει για την ποιότητα ζωής της αλλά και τις προοπτικές που έχει. Τονίζει πάντως πως στοίχημα είναι η Θεσσαλονίκη να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να κρατάει τα παιδιά της και πως μπορεί να το κάνει, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι η πόλη έχει ψηφισθεί ως η καλύτερη για ψηφιακούς νομάδες.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πρόσφατα ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο Warwick Business School, με αντικείμενο τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις . Αυτός είναι άλλωστε και ο τομέας που εστιάζει στις επαγγελματικές της δραστηριότητες προσφέροντας καθετοποιημένες υπηρεσίες σε ξένους που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και διαχειρίζεται επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Βλέπει αλλαγή στην θέση και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, διαπιστώνοντας επιστροφή νέων επιστημόνων και επαγγελματιών και τονίζοντας: «το δημοψήφισμα του 2015 με βρήκε στο Λονδύνο. Με ρωτούσαν οι συμφοιτητές μου αν χρειάζομαι κάποια βοήθεια, κάτι για τα παιδιά μου, φάρμακα κλπ. Σήμερα, οι Άγγλοι μας λένε ότι είμαστε το πιο επιτυχημένο μοντέλο πολιτικής σταθερότητας τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη».

Η κα. Γεωργάκη, μιλώντας στο v-podcast του MyPortal.gr και τον Βαγγέλη Πλάκα, επισημαίνει πως πλέον η ζήτηση σε επιστημονικό προσωπικό είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση και αναφέρεται στην ανάγκη του intergeneration exchange, της αλληλεπίδρασης των γενεών. «Να παίρνουμε τα παιδιά από το χέρι, να τους χτίσουμε την αυτοπεποίθησή τους, να τους δίνουμε το χώρο, την ευκαιρία, την προοπτική. Να κάνουμε κάποια βήματα πίσω για να βγουν αυτά μπροστά», λέει.

Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια (η ίδια είναι Teaching Fellow στο Alba Graduate Business School – The American College of Greece) εκτιμάει πως θα αποτελέσουν πόλο έξης για νέους φοιτητές στη Θεσσαλονίκης, θυμίζοντας πως εδώ και χρόνια πληθώρα νέων από γειτονικές χώρες επιλέγουν να σπουδάσουν στα ιδιωτικά κολλέγια της πόλης.

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