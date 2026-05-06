Χρηστίδης: Προκαλώ την υπουργό Εργασίας σε debate για να μάθει όλη η Ελλάδα την αλήθεια.

«Η κυρία Κεραμέως άλλοτε λέει ότι οι προτάσεις μας είναι ανεφάρμοστες, άλλοτε ότι έφερε 4ημερο και δεν το ψηφίσαμε», αναφέρει ο Παύλος Χρηστίδης σε δήλωση του με την οποία προκαλεί την υπουργό Εργασίας σε μεταξύ τους debate.

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσθέτει ότι «η Νέα Δημοκρατία του 13ωρου, του 6ήμερου και του αλγόριθμου επιτίθεται στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες ανά την Ευρώπη, αλλά και σ’ επιχειρήσεις στην Ελλάδα».

«Επειδή όποιος φοβάται την αλήθεια καταφεύγει σε προπαγάνδα και διαστρέβλωση», σημειώνει, «προκαλώ την υπουργό Εργασίας σε debate όπου θέλει, με όποιον τρόπο επιλέξει, για να μάθει όλη η Ελλάδα την αλήθεια».