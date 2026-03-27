Χρήση λευκού φωσφόρου στις ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο «δείχνει» ο φωτογραφικός φακός

Σύννεφα καπνού που μοιάζουν με λευκό φώσφορο, ο οποίος απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο όταν χρησιμοποιείται σε περιοχές αμάχων παρατηρήθηκαν κοντά στην παράκτια πόλη της Τύρου στο Λίβανο την Παρασκευή (27/3), όπως αναφέρει τo AP.

«Αυτή η εικόνα δείχνει ξεκάθαρα τη χρήση λευκού φωσφόρου που διασκορπίζεται από πυροβολικό σε μια ευρεία περιοχή», δήλωσε ο Ριτς Γουέιρ, ανώτερος σύμβουλος στο τμήμα κρίσεων, συγκρούσεων και όπλων της Human Rights Watch.

«Ενώ η νομιμότητα της χρήσης του εδώ είναι δύσκολο να διαπιστωθεί χωρίς περισσότερες πληροφορίες, οι εμπρηστικές του επιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν καταστροφικούς τραυματισμούς».

Ο Γουέιρ δήλωσε ότι η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει καταγράψει το Ισραήλ να χρησιμοποιεί την ουσία «επανειλημμένα και παράνομα» σε κατοικημένες περιοχές του Λιβάνου σε άλλες περιπτώσεις. Το Ισραήλ έχει υποστηρίξει ότι η χρήση της ουσίας ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.