Χρηματοδότηση πάνω από 5 εκ. ευρώ για τις «Αυλές της Γειτονιάς» και για νέο κολυμβητήριo εξασφάλισε ο δήμος Θεσσαλονίκης

Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατ. ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία των «Αυλών της Γειτονιάς» σε σχολικές μονάδες της πόλης, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε ποσό 2,232 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία νέας κολυμβητικής δεξαμενής 25 μέτρων σε περιοχή της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας.

Το πρόγραμμα των «Αυλών της Γειτονιάς» αφορά 10 σχολικές μονάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης και προβλέπει τη μετατροπή μέρους των αύλειων χώρων σε μικρούς κήπους και πάρκα, με στόχο τα σχολεία να συνδεθούν πιο ουσιαστικά με τις κοινότητες και τις γειτονιές γύρω τους.

Οι αναβαθμισμένες σχολικές αυλές θα λειτουργούν με φύλαξη, ως χώροι πρασίνου, παιχνιδιού, αναψυχής και συνάντησης. Μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος θα παραμένουν ανοιχτές για το κοινό μέχρι συγκεκριμένη ώρα το βράδυ, ώστε οι κάτοικοι των γύρω περιοχών και τα παιδιά να μπορούν να αξιοποιούν τους νέους αυτούς χώρους μέσα στον αστικό ιστό.

Νέο ανοιχτό κολυμβητήριο 25 μέτρων στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα

Στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των δημοτικών υποδομών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε χρηματοδότηση 2,232 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία νέας κολυμβητικής δεξαμενής 25 μέτρων σε περιοχή της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας.

Το νέο κολυμβητήριο θα είναι προσβάσιμο και σε άτομα με αναπηρία και έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της πόλης στον υγρό στίβο. Η νέα αθλητική υποδομή θα μπορεί να εξυπηρετεί τόσο ομάδες και συλλόγους όσο και το κοινό, προσθέτοντας έναν ακόμη ζωτικό χώρο άθλησης στη Θεσσαλονίκη.