Χρηματοδότηση 11,21 εκατ. ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από τα φαινόμενα Daniel και Elias

Στη χρηματοδότηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 11.210.000 ευρώ προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με στόχο την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα DANIEL και ELIAS, καθώς και από μεταγενέστερα έντονα φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Η κατανομή των πόρων, σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών 2026–2030, αφορά έργα αποκατάστασης, ανακατασκευής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας δημόσιων υποδομών σε 12 Δήμους της Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, οι χρηματοδοτήσεις κατανέμονται ως εξής:

Δήμος Αγιάς: 1.000.000 €

Δήμος Βόλου: 3.250.000 €

Δήμος Καρδίτσας: 1.000.000 €

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: 500.000 €

Δήμος Μετεώρων: 1.000.000 €

Δήμος Μουζακίου: 1.000.000 €

Δήμος Νοτίου Πηλίου: 700.000 €

Δήμος Πύλης: 1.000.000 €

Δήμος Σκοπέλου: 200.000 €

Δήμος Τεμπών: 60.000 €

Δήμος Τρικκαίων: 1.000.000 €

Δήμος Φαρσάλων: 500.000 €

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν έργα αποκατάστασης οδικών και αγροτικών δικτύων, γεφυρών, τεχνικών έργων, τοιχίων αντιστήριξης, πρανών και δικτύων απορροής ομβρίων. Παράλληλα προβλέπονται εργασίες σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, καθώς και παρεμβάσεις σε λιμενικές και παράκτιες υποδομές.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα δημοτικού φωτισμού, καθαρισμοί ρεμάτων και αρδευτικών καναλιών, παρεμβάσεις σε παραλίες και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και διαχείριση αποβλήτων που προέκυψαν από τις καταστροφές. Περιλαμβάνονται ακόμη κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων, μελέτες και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης ομβρίων υδάτων.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι παρεμβάσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε περιοχής και στοχεύουν στην αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας των υποδομών, στη διασφάλιση της προσβασιμότητας, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και στη συνολική ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη φυσικών καταστροφών και την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών, με στόχο μια πιο ασφαλή και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία για τη Θεσσαλία.