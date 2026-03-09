Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες στην Αγροδιατροφή: Ψηφιακή Καινοτομία σε Δράση | Ανοιχτή Εκδήλωση στο Πλαίσιο της Agrotica

Ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης με τίτλο «Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες στην Αγροδιατροφή: Ψηφιακή Καινοτομία σε Δράση», διοργανώνει η συνεργασία των έργων DigiAgriFood, Digi-Rangeland, OFELIA, και FARM360TECH.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 15:20, στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης στη ΔΕΘ, στο πλαίσιο της 31ης έκθεσης Agrotica, με τη συμμετοχή φορέων και ενδιαφερόμενων από το σύνολο του αγροτικού οικοσυστήματος.

Στόχος είναι η ενημέρωση αγροτών, αγροτικών επιχειρήσεων, ερευνητών και θεσμικών φορέων για νέα εργαλεία, υπηρεσίες και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βιωσιμότητα και την επιχειρηματική ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα.

Ο πρώτος Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα, DigiAgriFood, στοχεύει στην ενδυνάμωση του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού ολόκληρου του φάσματος της Αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας με άμεσα οφέλη για τους αγρότες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα.

Το έργο Digi-Rangeland δημιουργεί ένα καινοτόμο δίκτυο που επικεντρώνεται στις ψηφιακές τεχνολογίες και στις λύσεις που βασίζονται σεδεδομένα για τους κτηνοτρόφουςκαι τους χρήστες γης στις λιβαδικές περιοχές.

Το έργο OFELIA ενισχύει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στις αλυσίδες αξίας λειτουργικών τροφίμων και φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών, υποστηρίζοντας ιδιαίτερα λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Το έργο FARM360TECH μετασχηματίζει τη γεωργία στην Ευρώπη ενσωματώνοντας τεχνολογίες Agriculture 5.0 για αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων, διαπεριφερειακών αλυσίδων αξίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα δοθεί η δυνατότητα δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και τη δημιουργία νέων προοπτικών για τον αγροτικό χώρο.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους τους επισκέπτες της έκθεσης Agrotica, μέσω της ειδικής φόρμας: https://luma.com/s3vtr0kh

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως επικεφαλής εταίρος του DigiAgriFood, και εταίρος στα έργα Digi-Rangeland και OFELIA, θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση “Ψηφιακή και Πράσινη Μετάβαση στην Αγροδιατροφή: Το Αποτύπωμα του Ευρωπαϊκού κόμβου DigiAgriFood” στις 14:00.