Χρηματιστήριο: Στις 2.589,07 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 0,51%

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 2.600 μονάδων.

Πτωτικά κινούνται και οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές, με τους επενδυτές να τηρούν επιφυλακτική στάση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ενώ το κλίμα επιβαρύνει και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 12:30, διαμορφώνεται στις 2.589,07 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,51%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.576,25 μονάδες (-1,01%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 59,23 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,54%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,40%), της CrediaBank (+1,30%), της Lamda Development (+0,83%) και του ΟΤΕ (+0,74%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,58%), της Optima Bank (-2,40%), της Motor Oil (-2,05%) και της ΔΕΗ (-1,73%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 2.274.689 και 1.272.583 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 11,97 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 10,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 29 μετοχές, 62 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λάνακαμ (+7,50%) και Μύλοι Λούλη (+2,55).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Παϊρης (-6,80%) και Logismos (-3,03%).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ