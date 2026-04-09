Χρηματιστήριο: Σταθερή πτώση με πιέσεις σε τράπεζες και Metlen

Με αρνητική κλίση κινείται σταθερά η αγορά της Αθήνας καθώς οι επενδυτές παίρνουν ανάσες μετά χθεσινό σπριντ και κλειδώνουν μέρος των μεγάλών κερδών ενόψει των αργιών του Πάσχα, ενώ η προσοχή παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή και το κατά πόσο θα τηρηθεί η εκεχειρία που απογείωσε χθες τις αγορές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται στις 2.229 μον. με -2,5% και τον τζίρο στα 118 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν διακινηθεί 26 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει σημαντικές απώλειες 4% στις 2.545 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 2,6% στις 5.677 μον., ενώ ο FTSEM της μεσαίας σημειώνει πιο ήπια πτώση κατά 1,5% στις 2.706 μον.

Γενικότερα η κίνηση κρίνεται μάλλον αναμενόμενη, καθότι τα εκρηκτικά κέρδη των τελευταίων 5 ημερών ήταν εύλογο ότι θα ενεργοποιούσαν αντανακλαστικά profit taking, όπως είναι ευδιάκριτο και από τη στόχευση στον τραπεζικό κλάδο που ηγήθηκε της ανάκαμψης, πόσο μάλλον δεδομένου ότι η Λεωφόρος Αθηνών κλείνει για 4 ημέρες λόγω των αργιών του Πάσχα (την ώρα που οι υπόλοιπες αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο και την Δευτέρα).

Σε ευρύτερο επίπεδο, με την εκρηκτική άνοδο 6,6% χθες (με τραπεζικό άλμα 10,7%) η Λεωφόρος Αθηνών κάλυψε μέσα σε μόλις 5 συνεδριάσεις (οι 4 θετικές) μια απόσταση 287 μονάδων από τα χαμηλά της περασμένης Δευτέρας (1.998 μονάδες 30/03) με συνολική άνοδο 13,9% για τον ΓΔ στο διάστημα αυτό, ενώ το αντίστοιχο ράλι για τις τράπεζες έφτασε το 21,59%.

Ακόμα περισσότερο, η χθεσινή συνεδρίαση πέρα από τα εκρηκτικά κέρδη χαρακτηρίστηκε αφενός από την εκτίναξη του τζίρου στα 525,96 εκατ. ευρώ, που ξεπέρασε τα επίπεδα του τελευταίου rebalancing και αφετέρου από το κλείσιμο στα υψηλά ημέρας για τους ΓΔ, ΔΤΡ και FTSE25, δύο στοιχεία που υποδήλωσαν μάλλον την πίστη της επενδυτικής κοινότητας στη δυναμική έχει ακόμα η ελληνική αγορά.

Ένα τρίτο στοιχείο ήταν ότι χθες, όπως κατά βάση και όλο το προηγούμενο διάστημα των τελευταίων συνεδριάσεων, η Λεωφόρος Αθηνών υπεραπέδων αισθητά έναντι των ευρωπαϊκών δεικτών (Stoxx 600 +3,7%), αν και αυτό σήμερα δείχνει πλέον να λειτουργεί αντίστροφα.

Κατά τα άλλα, στο κρίσιμο μέτωπο της Μέσης Ανατολή που ορίζει πλήρως τους ρυθμούς των αγορών το τελευταίο διάστημα, η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν ξεκίνησε να δείχνει ρωγμές ήδη λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή της, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι θα συνεχίσει τα χτυπήματα στον Λίβανο, την Τεχεράνη να το θεωρεί αυτό παραβίαση των συμφωνηθέντων και τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν να “πυροβολούν” ξανά, εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί πλήρως με τη συμφωνία.

Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί και γύρω από το κρίσιμο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έκλεισε ξανά το πέρασμα λόγω παραβίασης της εκεχειρίας, ενώ εξίσου θολό είναι το τοπίο σχετικά με το ενδεχόμενο να επιβάλλει τέλη διέλευσης η Τεχεράνη.

Οι κινήσεις στο ταμπλό

Εμφανές είναι το profit taking στον τραπεζικό κλάδο με μεγάλες απώλειες που ξεπερνούν και το 4%, αλλά ακόμα κι έτσι παραμένουν ένα μικρό μέρος μόνο των χθεσινών κερδών που ξεπέρασαν και το 10% (Alpha, Πειραιώς, ΕΤΕ, Credia) ποσο μάλλον του τελευταίου χρηματιστηριακού πενθήμερου.

H Eurobank στο -4,3%, η ΕΤΕ στο -4,3%, με την Alpha στο -5% και την Πειραιώς στο -3,9%.

Σχετικά πιο ήπιες είναι οι πιέσεις στις δύο μικρότερες του ΔΤΡ που έμειναν όμως χαμηλότερα και στη χθεσινή άνοδο. Η Optima σήμερα στο -3,1% και η Κύπρου στο -2,9%.

Αντίθετα, η εκτός ΔΤΡ Credia διατηρείται πέριξ του αμετάβλητου στα 1,11 με αυξημένο τζίρο 11,5 εκατ. ενώ νωρίτερα είχαν βγει εντολές έως και τα 1,15 (+3,6%).

Στον 25άρη, ανοδική κίνηση βγάζουν τα διυλιστήρια που δέχθηκαν πιέσεις χθες. Η Motor Oil στο +2% και η Hellenic Energy στο +1%.

Ελαφρώς ανοδικός είναι και ο Σαράντης με +0,6%, με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο αμετάβλητο.

Πέρα από τις τράπεζες ισχυρές πιέσεις δέχεται και η Metlen με -4,5% στα 35,60 ευρώ μετά το ράλι 8,9% χθες, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τα μεγέθη που ανακοίνωσε το πρωί με EBITDA 753 εκατ. ευρώ.

Απώλειες άνω του 2% στον 25άρη σημειώνουν επίσης οι ΕΛΧΑ., Aegean, AKTOR και Allwyn, ενώ οι Βιοχάλκο, Cenergy, ΕΥΔΑΠ, Jumbo, Titan, Coca Cola και ΔΕΗ υποχωρούν όλες κατά περισσότερο του 1%.

Στο σύνολο το ταμπλό 45 τίτλοι κινούνται ανοδικά, έναντι 80 πτωτικών.

Η εικόνα διεθνώς

Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σε ένα βαθμό μετά το άγριο ξεπούλημα χθες, παραμένοντας όμως χαμηλότερα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Το Brent στα 98,1 δολ. με +3,5% και το αμερικανικό WTI στα 98,1 δολ. με +5%.

Παρομοίως, ήπια ανοδική είναι η τάση και στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο που κινείτιαι στα 46,3 ευρώ η μεγαβατώρα με +2,1%.

Στις μετοχές, τα συμβόλαια των δεικτών της Wall Street κινούνται ελαφρώς πτωτικά αφότου χθες έκλεισαν και οι τρεις με κέρδη άνω του 2,5%.

Τα futures του Dow Jones στο -0,4%, του S&P 500 στο -0,35% και του Nasdaq στο -0,25%.

Ελεγχόμενα πτωτική είναι η τάση και στην Ευρώπη μετά τα ισχυρά κέρδη χθες.

Ο γερμανικός DAX στο -0,8%, ο γαλλικός CAC 40 στο -0,9%, ο βρετανικός FTSE 100 πέριξ στο -0,3%, ο ιταλικός FTSE MIB στο -0,2%, ο ισπανικός IBEX 35 στο -0,25% και η πανευρωπαϊκή υψηλή κεφαλαιοποίηση του Stoxx 50 στο -0,9%.

Η αγορά ομολόγων δείχνει σταθεροποιητικές τάσεις μάλλον μετά την ισχυρή αποκλιμάκωση των αποδόσεων χθες. Του 10ετούς ΗΠΑ στο 4,28%, του γερμανικού στο 2,98% και του γαλλικού στο 3,62%, με τον ελληνικό στο 3,73%.

Τέλος, σε αρνητικό έδαφος επιστρέφουν τα μέταλλα αλλά με συγκρατημένες μεταβολές. Ο χρυσός στα 4.760 δολάρια η ουγγιά με -0,3% και το ασήμι στα 74,3 δολ. με -1,5%.