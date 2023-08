Χρηματιστήριο Αθηνών: Συσσώρευση, εν μέσω διεθνών τραπεζικών πιέσεων

«Η Ιταλία συμφώνησε να φορολογήσει το 40% των υπερκερδών των ιταλικών τραπεζών για το 2023, προκειμένου να χρηματοδοτήσει φοροελαφρύνσεις και να υποστηρίξει στεγαστικά δάνεια για την αγορά πρώτης κατοικίας», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ματέο Σαλβίνι σε συνέντευξη Τύπου στη Ρώμη.

Από την άλλη, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα το αξιόχρεο δέκα αμερικανικών τραπεζών μικρού ως μεσαίου μεγέθους, ενώ μετέβαλε σε αρνητική την προοπτική έντεκα μεγάλων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των Capital One, Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street και Trust Financial, ενόψει πιθανών υποβαθμίσεών τους, λόγω χρηματοδοτικών κινδύνων και χαμηλότερης κερδοφορίας.

Οι παραπάνω ειδήσεις δημιούργησαν επιφυλακτικό κλίμα για τον τραπεζικό κλάδο και ελεγχόμενες πιέσεις στο τραπεζικό ταμπλό του Χ.Α. Το ελληνικό χρηματιστήριο, κατά τη σημερινή συνεδρίαση, συνέχισε στον δρόμο της συσσώρευσης και όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα ξεφύγει από το εύρος των 1.300 – 1.350 μονάδων, λόγω και της θερινής ραστώνης και μέχρι να προκύψει η επόμενη είδηση – καταλύτης. Η προσοχή στα αποτελέσματα των εισηγμένων καθώς, αύριο και πριν το ξεκίνημα των συναλλαγών, ανακοινώνουν οι Alpha Bank και Coca – Cola, αλλά και στη νέα υποχώρηση του τζίρου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Αυγούστου ο MSCI θα προχωρήσει στην καθιερωμένη αναδιάρθρωση των δεικτών του, με τους Έλληνες επενδυτές να εστιάζουν στις αποφάσεις για πιθανή προσθήκη της Τρ. Πειραιώς στον δείκτη Standard Greece.

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι «η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI στις 10 Αυγούστου θα έχει και ‘ελληνικό χρώμα’, με τις αλλαγές που θα ανακοινωθούν να ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Οι μετοχές από την εγχώρια αγορά που θα αλλάξουν status, θα είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία θα προαχθεί στον δείκτη της MSCI Greece Standard με υψηλή πιθανότητα, ενώ η Τέρνα Ενεργειακή θα υποβιβαστεί στον μικρότερο δείκτη MSCI Greece Small Cap με μικρή πιθανότητα». Από εκεί και πέρα και η σημερινή συνεδρίαση ήλθε να επιβεβαιώσει ότι η πρόσφατη αναβάθμιση της Scope Ratings ήταν ευρέως αναμενόμενη από τους επενδυτές, οι οποίοι αγόραζαν τα ελληνικά ομόλογα σε χαμηλότερες αποδόσεις, από εκείνες των ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, όπως της Ιταλίας. Επόμενη, προγραμματισμένη, αξιολόγηση του Ελληνικού αξιόχρεου είναι στις 8 Σεπτεμβρίου από την DBRS.

Τώρα και όσον αφορά την βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς, όσο υφίσταται απουσία λόγων για ανοδική διαφοροποίηση από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ορισμένοι από τους ενεργούς επενδυτές θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις θέσεις τους, χωρίς να αποκλείονται και οι ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις.

Να σημειωθεί ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο γενικός δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1.321,63 (+0,07%) και 1.311,07 μονάδων (-0,73%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1.311,19 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,72%, ενώ ο τζίρος έφτασε στα 70 εκατ., από τα οποία τα 3,9 εκατ. αφορούν «πακέτα».

Ξεκινώντας και σήμερα από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, η λήξη των συναλλαγών βρήκε με κέρδη τους Ελλάκτωρ (+2,44%), Quest (+0,32%), Jumbi (+0,23%), Mytilineo (+0,06%), Σαράντη (+0,25%) και Τέρνα Ενεργειακή (+0,47%) και με τις μεγαλύτερες απώλειες τους Aegean Airlines (-2,87%), Viohalco (-2,99%), HelleniQ Energy (-1,20%), Lamda Development (-1,35%), Cenergy (-2,84%) και ΔΕΗ (-2,47%).

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις που σήμερα είχαν μικρότερο αριθμό «θαυμαστών», μεταξύ άλλων, ξεχώρισαν θετικά οι ΞΥΛΚ (+11,68%), ΒΙΣ (+8,82%) και Ελλάδος (+1,19%).