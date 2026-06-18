Χρηματιστήριο Αθηνών: «Στοπ» στο ανοδικό σερί με απώλειες 0,48%

Το Euronext Athens σημείωσε την πρώτη πτωτική συνεδρίαση μετά από ένα σερί πέντε ανοδικών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με ελεγχόμενες απώλειες 0,52% στις 2.471,78 μονάδες, διορθώνοντας ελάχιστα από τα υψηλά 16 ετών.

Η συνεδρίαση μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί ως μια παύση από το ανοδικό κρεσέντο, δεδομένου ότι η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια: Από τα συνολικά 361 εκατ. ευρω, τα 112 αφορούσαν σε πακέτα. Εξάλλου, οι αγορές των ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστές αύριο, ελέω αργίας Juneteenth National Independence Day, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Πλαγιοπτωτικός ήταν ο Δείκτης Τραπεζων (ΔΤΡ -0,95%), με τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών να κλείνουν αρνητικές (ΠΕΙΡ αμεταβλ.), ενώ η ΕΥΡΩΒ σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες 2,48% μετά τη χθεσινή επίτευξη νέων κορυφών.

Μετά το προχθεσινό εντυπωσιακό +12,53%, με πολύ μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα, και το χθεσινό αντανακλαστικό -1,80%, ο AKTR υπεραπέδωσε συνεχίζοντας την άνοδο με +6,03%, επιβεβαιώνοντας ότι δεν ήταν… τυχαία η αφύπνισή του, μετά από πολλές πλαγιοπτωτικές συνεδριάσεις. Πλέον, προσπερνάει επιθετικά την αντίσταση των 11,38-11,42€, ανοίγοντας τον δρόμο για τη ζώνη των 14€.

Μικτά τα πρόσημα για τις μετοχές του Ομίλου Viohalco. Η ΕΛΧΑ έκλεισε την 10η πτωτική συνεδρίαση στις τελευταίες 12 και η ΒΙΟ την 9η στις 12, ωστόσο η CENER κατάφερε να κλείσει πειστικά σε θετικό έδαφος. Ειδικότερα, η συμπεριφορά της ήταν πολύ νευρική, μιας και ξεκίνησε να χάνει έως και -2,5% ενώ σταδιακά κέρδισε 1,5€ για να κλείσει κοντά σε υψηλά ημέρας με κέρδη 3,75%

Με market maker πλέον, η ΙΛΥΔΑ, που προσέγγισε εχθές τα 70 εκατ. € κεφ/ση για πρώτη φορά, σήμερα διόρθωσε δίνοντας μια πρώτη είσοδο στον δρόμο για τα 6€, με επόμενη στήριξη τα 4,40€. Η αναμενόμενη βελτίωση της εμπορευσιμότητάς της ενδέχεται να δώσει επιπλέον ώθηση στη μετοχή, η οποία είχε αυτήν ακριβώς την αδυναμία, παρά την εξαιρετική εικόνα της εταιρείας.

Σε νέα ιστορικά υψηλά ο ΑΔΜΗΕ, σε μια κίνηση που μοιάζει με εκείνη της ΔΕΗ εν μέσω ΑΜΚ. Σήμερα έκλεισε το βιβλίο προσφορών, σαφώς με υπερκάλυψη που ανάγκασε την εισηγμένη να γνωστοποιήσει ότι προσφορές με τιμή χαμηλότερη των 4,05 ευρώ δεν θα ληφθούν υπόψη στην κατανομή.

Τα ΕΛΠΕ προσπάθησαν και πάλι να κατοχυρώσουν τα 11€ (ενδοσυνεδριακό υψηλό 11,36€), με ώθηση από τα καλά αποτελέσματα αλλά και τις εξελίξεις με τη συνεργασία με τη Chevron, και πολύ υψηλό τζίρο.

Με νέα ονομαστική αξία (μειωμένη κατά το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου, 0,70€) διαπραγματεύτηκε η ΙΝΤΕΚ. Η μεταβολή αυτή, περ. 9% απόδοση, έλαβε χώρα στα ιστορικά υψηλά της μετοχής, με την Holdings να έχει εξαιρετική χρηματοοικονομική εικόνα. Η Ideal θα συνεχίσει να μας απασχολεί, μιας και επίκειται η εισαγωγή της Αττικα Πολυκαταστήματα (βασικός πυλώνας της Ideal) και η περαιτέρω διάθεση του 30% στο επενδυτικό κοινό. Μια λογική αποτίμηση και τιμή της μετοχής φαίνεται στα 3,20€, θεωρώντας ότι θα ληφθούν υπόψη τόσο η γενικότερη εταιρική δομή όσο και το παρελθόν της στην Ideal, αναγνωρίζοντας τον αμυντικό χαρακτήρα της επένδυσης. Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 24 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 29 Ιουνίου, η κατανομή των μετοχών και ο καθορισμός της τιμής διάθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 29 Ιουνίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου.

Με κομμένο το μέρισμα των 0,06€ διαπραγματεύτηκε σήμερα και η ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, διορθώνοντας από τα ιστορικά υψηλά. Οι προσδοκίες για την ΑΕΕΑΠ είναι θετικές για τη συνέχεια, με επόμενο επίπεδο στην άνοδο τα 2,20€.

Τέλος, τα ΠΛΑΘ παραμένουν σε επαφή με τα υψηλά διετίας στη ζώνη των 4,50-4,60€, με τα αποτελέσματα του τριμήνου να είναι εντυπωσιακά, και θα δικαιολογούσαν μια προσπάθεια για τα 5,50€.