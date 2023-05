Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος επικράτησαν οι πωλητές

Με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο γενικός δείκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου, στο μεγαλύτερο κομμάτι της συνεδρίασης, με τους πωλητές να «παρεμβαίνουν» λίγο πριν το τέλος, σε μία συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από την χαμηλή καθαρή αξία συναλλαγών, την υποχώρηση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, με αποτέλεσμα το πρόσημο να «παιχτεί» μέχρι τέλους και την οριακά επικράτηση των πωλητών.

Ενώ απομένουν μόλις τέσσερις συνεδριάσεις μέχρι την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι σημερινοί αγοραστές, πήραν σχετικές βοήθειες και από τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν και οι πωλητές από το γύρισμα των ευρωπαϊκών αγορών.

Πιο συγκεκριμένα, στις εαρινές της προβλέψεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,4% φέτος, από 1,2% στις χειμερινές προβλέψεις, παρά τη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης από το 7,8% το 2022, στο 1,6%. Στο θέμα του πληθωρισμού η Κομισιόν προβλέπει υποχώρηση από το 9,3% το 2022, στο 4,2% για φέτος και στο 2,4% το 2024. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 2,5% του ΑΕΠ και περαιτέρω μείωση του χρέους κατά 16,4% του ΑΕΠ, ως το τέλος του 2024. Σε ότι αφορά στο 2024, η οικονομική ανάπτυξη εκτιμάται στο 1,9%.

Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και η σημερινή συνεδρίαση δεν ξέφυγε από την «πεπατημένη» των αμέσως προηγούμενων συνεδριάσεων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε λίγους τίτλους, κυρίως της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ο γενικός δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1.131,35 (+0,77%) και 1.121,6 (-0,10%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1.121,65 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,10%. Ο τζίρος στα 83,5 εκατ., από τα οποία τα 21,5 εκατ. αφορούσαν «πακέτα».

Παραμένει άγνωστο και μάλλον δύσκολο αν, βραχυπρόθεσμα, η εγχώρια αγορά θα επιχειρήσει κίνηση προς σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, όμως από την άλλη, οι κινήσεις των εν δυνάμει πωλητών δείχνουν περιορισμένες και όχι επιθετικού χαρακτήρα.

Είναι πασιφανές ότι οι ενεργοί traders αποφεύγουν να πάρουν νέα, μεγάλα, ρίσκα, ενώ μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση αναζητούν ενδιαφερόμενους επενδυτές, αλλά δεν βρίσκουν. Προς το παρόν, τουλάχιστον, δεν δείχνει να επιβεβαιώνεται το παραδοσιακό «sell in May an go away» τόσο στις διεθνείς αγορές, όσο και στο ελληνικό χρηματιστήριο, παρά το γεγονός ότι πληθαίνουν οι εκτιμήσεις για επερχόμενη ύφεση στην παγκόσμια οικονομία.

Κόντρα στα παραπάνω, συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις ξένων επενδυτικών οίκων για ελληνική οικονομία και πολλές από τις εγχώριες εισηγμένες, ενώ πάντα υπάρχει η αντίστροφη μέτρηση για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Ο γενικός δείκτης κρατάει επαφή με τα υψηλά τρέχοντος έτους, έστω και αν αυτό είναι αποτέλεσμα επιλεκτικών τοποθετήσεων σε λίγους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Από τις μετοχές του FTSE25, με τα μεγαλύτερα κέρδη ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι Autohellas (+3,13% και κλείσιμο σε νέα ιστορικά υψηλά), TITC (+1,40%), Viohalco (+1,46%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,49%), Ελλάκτωρ (+1,19%), Mytilineos (+1%) και Σαράντης (+1,65%) και με τις μεγαλύτερες απώλειες οι ΕΥΔΑΠ (-2,07%), Τέρνα Ενεργειακή (-1,52%), Quest (-1,62%), Motor Oil (-1,02%) και Jumbo (-1,50%).

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, που και σήμερα «δεν ήταν η μέρα τους», μπόρεσαν να διαφοροποιηθούν θετικά οι Cenergy (+2,26% και κλείσιμο σε νέα ιστορικά υψηλά), Sato (+18,75%), Intralot (+1,69%) και Δρομέας (+1,91%).

Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 31.317.025 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «MIG» (-10,33%), οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών, σε αντικατάσταση των 939.510.748 παλαιών (ΚΟ) μετοχών της εταιρείας. Το σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. ανέρχεται σε 31.317.025 (ΚΟ) μετοχές, με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,40, κατόπιν της επακόλουθης μείωσης ονομαστικής αξίας μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €4,2600.