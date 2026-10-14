Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.595 μονάδες ο Γενικός Δείκτης – Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν

Με οριακές απώλειες ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να διαμορφώνεται στις 2.595,11 μονάδες στις 11:00 το πρωί, σημειώνοντας μικρή πτώση της τάξης του 0,14%.

Η εικόνα στην εγχώρια αγορά διαμορφώνεται εν μέσω ήπιων ανοδικών τάσεων στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία λαμβάνουν στήριξη από την ενίσχυση του τεχνολογικού κλάδου. Η αξία των συναλλαγών στη Λεωφόρο Αθηνών ανέρχεται στα 22,64 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ανάλογη στάση αναμονής τηρούν και οι επιμέρους δείκτες, με την υψηλή κεφαλαιοποίηση να υποχωρεί οριακά κατά 0,08% και τη μεσαία κεφαλαιοποίηση να καταγράφει απώλειες 0,16%.

Στο πεδίο των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι τίτλοι των ΕΛΠΕ (+1,36%), της Allwyn (+1,10%), της Lamda Development (+1,01%) και της Motor Oil (+0,94%). Στον αντίποδα, τις ισχυρότερες πιέσεις δέχονται οι μετοχές της Aktor (-3,81%), του ΟΛΠ (-1,49%), του ΔΑΑ (-1,07%) και της Crediabank (-0,96%).

Στο σύνολο του ταμπλό, οι πτωτικοί τίτλοι διατηρούν ελαφρύ προβάδισμα, καθώς 38 μετοχές κινούνται καθοδικά, 34 ανοδικά και 11 παραμένουν σταθερές. Τις υψηλότερες αποδόσεις στην έναρξη των συναλλαγών καταγράφουν οι μετοχές της εταιρείας Χαϊδεμένος (+9,09%) και του Δρομέα (+6,27%), ενώ τη μεγαλύτερη υποχώρηση σημειώνουν οι τίτλοι της Aktor (-3,81%) και της Elinoil (-2,89%).