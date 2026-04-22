Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.246,95 μονάδες με πτώση 0,61%

από Team MyPortal.gr
Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ήπια ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την παράταση εκεχειρίας στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.246,95 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,61%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,79 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,65%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,05%) και του ΟΤΕ (+0,93%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (-5,57%), της Coca Cola HBC (-2,21%), Alpha Bank (-1,44%) και της Εθνικής (-1,10%).

Οι μετοχές του ΔΑΑ διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,6620 ευρώ ανά μετοχή.

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 38 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (+2,68%) και Profile(+2,52%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-11,48%) και ΔΑΑ (-5,57%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

