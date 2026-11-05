Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντικές απώλειες 1,92% με κλείσιμο κοντά στα χαμηλά ημέρας

Παρά τη σταθεροποιητική εικόνα που επικράτησε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, το Euronext Athens δεν κατάφερε να διατηρήσει τις ισορροπίες του, καθώς η ενίσχυση των πιέσεων προς το τέλος επιβάρυνε αισθητά την τελική εικόνα της αγοράς.

Ο Γενικός Δείκτης, έπειτα από 23 εναλλαγές προσήμου, ολοκλήρωσε τελικά τις συναλλαγές κοντά στα χαμηλά ημέρας, καταγράφοντας απώλειες 1,92%, στις 2.611,41 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 734 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 368 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, με βασικότερο εκείνο της ΠΕΙΡ λόγω του placement (332,9 εκατ. €@9,51€).

Αν και για αρκετές ώρες η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση χαρακτηριζόταν από σχετική ισορροπία μεταξύ ανοδικών και πτωτικών τίτλων, την τελική ετυμηγορία έδωσε η ιδιαίτερα δεικτοβαρής ΕΕΕ, η οποία βρέθηκε αιφνιδίως στο επίκεντρο μαζικών ρευστοποιήσεων.

Αφορμή αποτέλεσε η αποκάλυψη της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία Bochkari έχει ήδη ζητήσει την υπαγωγή της Multon Partners σε καθεστώς προσωρινής διαχείρισης, με το σχετικό αίτημα να βρίσκεται υπό εξέταση από τη ρωσική κυβέρνηση.

Η σημασία της εξέλιξης γίνεται αντιληπτή εάν ληφθεί υπόψη ότι η αξία των δραστηριοτήτων της Multon εκτιμάται σε τουλάχιστον 245 δισ. ρούβλια, συμπεριλαμβανομένων περίπου 95 δισ. ρουβλίων σε ταμειακά διαθέσιμα, ενώ τα έσοδα της ρωσικής δραστηριότητας της Coca-Cola HBC για το 2025 εκτιμώνται σε 1,61 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που μετατρέπει έναν μέχρι πρότινος δυνητικό γεωπολιτικό κίνδυνο σε περισσότερο συγκεκριμένη απειλή για τα περιουσιακά στοιχεία και τη μελλοντική κερδοφορία του ομίλου στη Ρωσία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η μετοχή της ΕΕΕ κατέγραψε βαρύτατες απώλειες 14,12%, σε μια ασυνήθιστα βίαιη κίνηση για έναν τίτλο με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, για να ολοκληρώσει τελικά τη συνεδρίαση με ιδιαίτερα αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, ύψους 335 χιλ. τεμαχίων (σχεδόν 8πλάσια του μεσοσταθμικού).

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αντίδραση της διοίκησης και, κυρίως, στην αποσαφήνιση των προθέσεων της ρωσικής κυβέρνησης. Μέχρι τότε, η αβεβαιότητα αναμένεται να παραμείνει βασικός παράγοντας διαμόρφωσης της επενδυτικής συμπεριφοράς, με τη σημερινή αντίδραση να αποτυπώνει την προσπάθεια της αγοράς να προεξοφλήσει ένα ενδεχομένως δυσμενές σενάριο.

Κατά τα λοιπά, η ΕΥΡΩΒ επιχείρησε να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις πιέσεις, διατηρούμενη σε θετικό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με τα κέρδη της να προσεγγίζουν ενδοσυνεδριακά το 3%. Ωστόσο, η επιδείνωση του κλίματος προς το κλείσιμο περιόρισε και τη δική της ανοδική δυναμική, χωρίς πάντως να ανατρέψει το θετικό της πρόσημο +2,28%.

Η εικόνα στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές παρέμεινε υποτονική, με αποτέλεσμα ο κλαδικός δείκτης να ολοκληρώσει τις συναλλαγές με κέρδη 0,55%, βελτιώνοντας κατά κάποιον τρόπο τη συνολική εικόνα.

Στον ενεργειακό κλάδο, ΜΟΗ και ΕΛΠΕ συνέχισαν να εμφανίζουν αδυναμία, χωρίς να καταφέρουν να προσελκύσουν ουσιαστικό αγοραστικό ενδιαφέρον, υποχωρώντας κατά 4,64% αμφότερες.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η TITC (-4,18%), η οποία όχι μόνο απώλεσε το σύνολο των κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης, αλλά πλησίασε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, με την περιοχή των 46–46,50 ευρώ να αποτελεί πλέον την πλησιέστερη ζώνη στήριξης.

Συνολικά, η σημερινή συνεδρίαση ανέδειξε την ευαισθησία του Γενικού Δείκτη στις απότομες μεταβολές των ιδιαίτερα δεικτοβαρών μετοχών. Παρότι η υποχώρηση της αγοράς συνδέθηκε σε σημαντικό βαθμό με έναν συγκεκριμένο εταιρικό κίνδυνο, η αδυναμία των υπόλοιπων τίτλων να απορροφήσουν τους κραδασμούς επιβεβαίωσε την εύθραυστη ισορροπία που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Ανοδικά ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Euronext Athens, με τους αγοραστές να επικρατούν οριακά, ανατρέποντας την εικόνα μιας συνεδρίασης που μέχρι τα τελευταία στάδιά της έμοιαζε χαμένη.

Το διεθνές χρηματιστηριακό περιβάλλον ήταν αρνητικό μέχρι το μεσημέρι, με τους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών δεικτών να κινούνται σε πτωτικό έδαφος. Ενδεικτικά, ο γερμανικός DAX 40 κατέγραφε απώλειες που έφθασαν το 1,15%, ενώ τα συμβόλαια του Dow Jones 30 υποχωρούσαν περίπου 1%.

Η νευρικότητα ήταν εμφανής, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα μηνύματα από το γεωπολιτικό μέτωπο παραμένουν αντικρουόμενα. Οι πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών δεν επιτρέπουν ακόμη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, συντηρώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακές απώλειες που προσέγγισαν το 1%. Ωστόσο, προς το τέλος εκδηλώθηκε συντονισμένη αγοραστική αντίδραση, η οποία απορρόφησε τις πιέσεις και οδήγησε τον δείκτη σε θετικό έδαφος, με το κλείσιμο να διαμορφώνεται τελικά στις 2612,12 μονάδες, με κέρδη 0,53% σε υψηλά ημέρας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 270 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 18 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Οι τραπεζικές μετοχές έδωσαν τον ρυθμό τόσο στην αρχική υποχώρηση όσο και στην τελική αντεπίθεση των αγοραστών, με τον τραπεζικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3036 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,42%, έχοντας προηγουμένως καταγράψει απώλειες έως και 1,25%.

Πρωταγωνίστρια αναδείχθηκε η ΑΛΦΑ, η οποία ήταν η πρώτη από τις συστημικές τράπεζες που κατάφερε να εξαλείψει τις ενδοσυνεδριακές απώλειες, οι οποίες μάλιστα ήταν οι μικρότερες του κλάδου, κοντά στο 1%. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά περίπου 2,5%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση κοντά στα υψηλά ημέρας και καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Θετική έκπληξη αποτέλεσε και η ΑΡΑΙΓ, η οποία, έπειτα από μια περίοδο σημαντικής πίεσης, επιχείρησε ανοδική αντίδραση που έφθασε ενδοσυνεδριακά το 4,3%, με κλείσιμο στα 11,16 ευρώ (+2,1%), σε υψηλά μήνα. Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιήθηκε σε ένα διεθνές περιβάλλον που κάθε άλλο παρά ευνοϊκό μπορεί να χαρακτηριστεί για τον αεροπορικό κλάδο. Δεν αποκλείεται μέρος του αγοραστικού ενδιαφέροντος να συνδέεται με προσδοκίες ταχύτερης αποκλιμάκωσης της έντασης γύρω από το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής σαφείς ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν ένα τέτοιο σενάριο.

Αξιόλογη ήταν και η εικόνα της ALWN (+0,88%), η οποία συνεχίζει την προσπάθεια σταθεροποίησης πάνω από την περιοχή των 11 ευρώ, καταγράφοντας νέα ανοδική αντίδραση. Παρά την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η υπόθεση της Betano στη Βραζιλία και τη διατήρηση του ρυθμιστικού κινδύνου μετά την επανεκλογή Λούλα, η μετοχή εμφανίζει αγοραστικό ενδιαφέρον στις τρέχουσες αποτιμήσεις. Η χρηματιστηριακή της συμπεριφορά υποδηλώνει ότι μέρος της αγοράς εξακολουθεί να προσβλέπει σε μια τελική διευθέτηση του ζητήματος, χωρίς πάντως να μπορεί να προεξοφληθεί η έκβασή του.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των διυλιστηρίων εμφάνισαν για ακόμη μία συνεδρίαση αδύναμη εικόνα, διανύοντας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, την τρίτη διαδοχική πτωτική τους εβδομάδα. Τόσο τα ΕΛΠΕ όσο και η Motor Oil βρίσκονται σε φάση αποφόρτισης, έπειτα από το εντυπωσιακό ράλι των προηγούμενων μηνών, με την κατοχύρωση κερδών να αποτελεί μια εύλογη εξήγηση για τις πιέσεις.

Παρά τη διόρθωση, πάντως, οι δύο τίτλοι εξακολουθούν να εμφανίζουν εντυπωσιακές αποδόσεις από την αρχή του έτους, της τάξης του 100%, ενώ έχουν υποχωρήσει περίπου 15% και 10%, αντίστοιχα, από τις πρόσφατες κορυφές τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των ΕΛΠΕ, η ζώνη των 16,50–16,60 ευρώ αποκτά αυξημένη τεχνική σημασία, καθώς αποτελεί κοντινή περιοχή στήριξης στην οποία αναζητείται ισορροπία μεταξύ πωλητών και αγοραστών. Η ισχυρή κερδοφορία του ομίλου και οι προοπτικές σημαντικών μερισματικών διανομών εξακολουθούν να αποτελούν θεμελιώδη επιχειρήματα υπέρ της αποτίμησης, παρά τη βραχυπρόθεσμη χρηματιστηριακή αδυναμία.

Συνολικά, η σημερινή αντίδραση αποκτά σημασία περισσότερο λόγω του τρόπου με τον οποίο εκδηλώθηκε παρά λόγω του περιορισμένου τελικού κέρδους του Γενικού Δείκτη. Η απορρόφηση των ενδοσυνεδριακών πιέσεων και η επαναφορά των βασικών δεικτών σε θετικό έδαφος καταδεικνύουν ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει ενεργό, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Το ζητούμενο πλέον είναι εάν η αντίδραση αυτή θα αποκτήσει συνέχεια και μεγαλύτερη συναλλακτική υποστήριξη ή θα αποδειχθεί μια πρόσκαιρη αναλαμπή μέσα στη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα.