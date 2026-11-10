Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε υψηλά ημέρας με κέρδη 1,24%

Τη δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση ολοκλήρωσε το Euronext Athens, αντλώντας ώθηση από το ευνοϊκό κλίμα που επικράτησε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στις 2.642,07 μονάδες, με κέρδη 1,24%.

Η υπέρβαση της βραχυπρόθεσμης αντίστασης των 2.610 μονάδων, η οποία προέκυψε από το πτωτικό χάσμα της Παρασκευής, αποτελεί μία πρώτη θετική τεχνική εξέλιξη. Η αγορά, πάντως, εξακολουθεί να κινείται εντός του εύρους 2.530–2.660 μονάδων, αναζητώντας σαφέστερη κατεύθυνση.

Μια πειστική διάσπαση της ζώνης των 2.660–2.665 μονάδων θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την προσέγγιση νέων πολυετών υψηλών, με βασικό επιχείρημα την εξαιρετική ανθεκτικότητα των τραπεζικών μετοχών, οι οποίες εξακολουθούν να δίνουν τον ρυθμό στο ταμπλό.

Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν την υπεροχή του κλάδου. Ο τραπεζικός δείκτης έχει καλύψει σχεδόν το σύνολο των απωλειών των τελευταίων εβδομάδων, απέχοντας μόλις 4,25% από τις προηγούμενες κορυφές του, έχοντας προηγουμένως καταγράψει ράλι 13,9%. Αντίστοιχα, ο παραδοσιακά πιο αμυντικός Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να απέχει περίπου 3,8% από τα υψηλά του, με την πρόσφατη ανάκαμψή του να περιορίζεται στο 5,1%.

Η σύγκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του υψηλότερου επενδυτικού κινδύνου που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τον τραπεζικό κλάδο. Η περιορισμένη απόκλιση των απωλειών του από εκείνες της ευρύτερης αγοράς, σε συνδυασμό με την ισχυρότερη ανάκαμψη, αποτελεί σαφή ένδειξη σχετικής ισχύος.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών πάνω από 400 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 83 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, οι τραπεζικές μετοχές διατήρησαν το προβάδισμα, ολοκληρώνοντας το σύνολό τους σε θετικό έδαφος, με την Εθνική και τη Eurobank να καταγράφουν νέα υψηλά μήνα.

Ισχυρή ανοδική κίνηση πραγματοποίησαν τα ΕΛΠΕ (+4%), ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου την Πέμπτη, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Οι προσδοκίες για υψηλή κερδοφορία στηρίζονται στις ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά διύλισης, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στην (προ)μερισματική πολιτική της εταιρείας.

Η ανακοίνωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς θα επιτρέψει στην αγορά να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο τα ισχυρά περιθώρια διύλισης μεταφράστηκαν σε λειτουργική κερδοφορία και ελεύθερες ταμειακές ροές, δημιουργώντας περιθώρια ανταμοιβής των μετόχων.

Νέα υψηλά μήνα κατέγραψε και η ΑΡΑΙΓ (+2,37%), με τους επενδυτές να προεξοφλούν σταδιακή αποκλιμάκωση των πιέσεων που δημιούργησαν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων το προηγούμενο διάστημα.

Η εταιρεία ανακοινώνει τα αποτελέσματά της τη Δευτέρα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, με την αγορά να αναμένει στοιχεία για την επιβατική κίνηση, την εξέλιξη του κόστους καυσίμων και την κερδοφορία κατά την ιδιαίτερα σημαντική θερινή περίοδο.

Σε νέα χαμηλά έτους και κάτω από τα 10 ευρώ υποχωρεί η μετοχή της Allwyn (-2,73%), συνεχίζοντας την έντονη πτωτική πορεία των τελευταίων πολλών εβδομάδων, πλέον με σωρευτικές απώλειες 48% από τις περυσινές κορυφές.

Χρειάζεται, ωστόσο, μία ουσιαστική (προφανή) διευκρίνιση: η σημερινή Allwyn είναι διαφορετικό εταιρικό σχήμα από τον παλαιό ΟΠΑΠ, μετά την επιχειρηματική συνένωση που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο. Συνεπώς, η απευθείας σύγκριση με τις παλαιότερες τιμές του ΟΠΑΠ δημιουργεί παραπλανητική εικόνα για την αποτίμηση και τις πραγματικές απώλειες των μετόχων.

Εν πάση περιπτώσει, αφενός οι πιέσεις εντάθηκαν μετά τη χθεσινή υποβάθμιση της JPMorgan σε «Underweight», με μείωση της τιμής-στόχου στα 9 από 13 ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ρυθμιστικοί κίνδυνοι για την PrizePicks στις ΗΠΑ, οι εξελίξεις στη Βραζιλία που επηρεάζουν την Betano, η υψηλή μόχλευση και οι ανησυχίες για τις μελλοντικές ταμειακές ροές και το μέρισμα.

Αφετέρου, ενδιαφέρον έχει η σημερινή επιχειρηματική εξέλιξη, με την Allwyn να σχεδιάζει την εξαγορά του υπολοίπου 30% της Instant Win Gaming, έναντι περίπου 120 εκατ. δολαρίων, αποκτώντας πλήρη έλεγχο της εταιρείας, και τη συν αυτώ συμφωνία με την Kambi για την απόκτηση μόνιμης άδειας χρήσης της τεχνολογίας της στον αθλητικό στοιχηματισμό.

Τέλος, σε νέα υψηλά μήνα βρέθηκε η ΙΝΤΕΚ (+1,85%), στον απόηχο θετικής έκθεσης της Eurobank Equities για την Ideal Holdings.

Η χρηματιστηριακή επανεκκινεί την κάλυψη με σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο τα 7,50 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 38,6% από το προηγούμενο κλείσιμο, ενώ μαζί με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 5,5%, η δυνητική συνολική απόδοση προσεγγίζει το 44%.

Η έκθεση αναδεικνύει την αξία των συμμετοχών του ομίλου και τις προοπτικές ενίσχυσης των ταμειακών ροών, με τη χρηματιστηριακή να εφαρμόζει έκπτωση 10% στην αποτίμηση λόγω της εταιρικής δομής συμμετοχών.