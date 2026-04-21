Χρηματιστήριο Αθηνών: Σχεδόν αμετάβλητος μετά από 13 εναλλαγές προσήμου

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
Στάση αναμονής τήρησαν οι επενδυτές στο ελληνικό Χρηματιστήριο, σήμερα, περιμένοντας κάποια εξέλιξη σχετικά με τη γεωστρατηγική κρίση στο Ιράν και τις αντίστοιχες διαπραγματεύσεις.

Η γενικότερη εικόνα παραπέμπει σε συγκρατημένη αισιοδοξία για τις επόμενες ημέρες, μια πεποίθηση που στηρίζεται εν μέρει και από τη συμπεριφορά των αμερικανικών δεικτών, με τον S&P500 να έχει σημειώσει προ ημερών νέα ιστορικά υψηλά «σβήνοντας» πανηγυρικά τις απώλειες από την έναρξη της κρίσης, ενώ προσώρας τριγυρίζει γύρω από αυτά.

Έτσι, μετά από 13 εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, στις 2.260,67 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν χαμηλή, στα 182 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο Τραπεζικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με μικρές μεταβολές από -περίπου- τη ζώνη του αμετάβλητου έως και το +1,16%, δείχνοντας και τις προθέσεις των βραχυπρόθεσμων που θεωρούν ότι η συνέχεια θα είναι ανοδική.

Σε υψηλά τετραετίας, τα οποία αποτελούν και υψηλά 18 ετών βρέθηκε ο ΟΤΕ, διανύοντας την τέταρτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα.

Τα ΕΛΠΕ επιβεβαίωσαν για 7η συνεδρίαση εντός του 2026 την αξία της στήριξης των 9,40€, από όπου και σήμερα αντέδρασαν ανοδικά, ενώ σε λιγότερο από μήνα αναμένονται τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026, υπενθυμίζοντας το εξαιρετικά υψηλό περιθώριο διύλισης του Μαρτίου.

Η CREDIA υπεραπέδωσε δοκιμάζοντας νέα κίνηση προς τα 1,40. Η μετοχή σημείωσε πολύ υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα τις τελευταίες αρκετές συνεδριάσεις, με επόμενο στόχο τα 1,70€.

Η ΙΝΤΚΑ κινήθηκε ανοδικά, με πολύ επιθετικό στήσιμο όσο είναι πάνω από 3,10€. Εξάλλου, και η συμπεριφορά της BYLOT δείχνει ότι έχει αρχίσει να μαγνητίζει τους επενδυτές, με μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

Πολύ δυνατή η ΕΛΣΤΡ, μετά και τα ισχυρά αποτελέσματα 2025 που επιβεβαίωσαν την υγιή χρηματοοικονομική θέση της. Η ζώνη των 3€ είναι το στοίχημα για το 2026.

Η EIS κατάφερε να βγάλει ανοδική αντίδραση πάνω από τα 1,60, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της (μετά το κλείσιμο), και προφανώς η αγορά να προεξοφλεί θετική εικόνα.

Τα ΠΛΑΘ πάτησαν τα 4€, τιμώντας για πολλοστή φορά τη βάση των 3,6€. Η μετοχή πήρε ώθηση από την ανακοίνωση των δικών της αποτελεσμάτων και κατευθύνεται προς τα 4,40€.

Αύριο κόβει το μέρισμα των 0,6618€ ανά μετοχή ο ΔΑΑ, και η μετοχή παρέμεινε πεισματικά γύρω από τα 11€.

Σε νέα υψηλά 25ετίας η ΑΣΚΟ, που κατάφερε να προσπελάσει πειστικά τη ζώνη των 4,10, κατευθυνόμενη προς τα 4,80.

Σε ιστορικά υψηλά και η ΙΝΛΙΦ, μετά τα δικά της αποτελέσματα και το άλμα στην κερδοφορία.

Νέα ιστορικά υψηλά δοκίμασε ενδοσυνεδριακά και το ΚΡΙ, παρά το ότι κερδίζει ήδη 25% από 1/1, που ανακοινώνει αύριο (μετά το κλείσιμο) τα αποτελέσματα 2025, και τους επενδυτές να ποντάρουν σε νέο ρεκόρ. Το κλείσιμό του, από την άλλη, δεν ήταν καλό.

