Χρηματιστήριο Αθηνών: Σχεδόν αμετάβλητος μετά από 13 εναλλαγές προσήμου

Στάση αναμονής τήρησαν οι επενδυτές στο ελληνικό Χρηματιστήριο, σήμερα, περιμένοντας κάποια εξέλιξη σχετικά με τη γεωστρατηγική κρίση στο Ιράν και τις αντίστοιχες διαπραγματεύσεις.

Η γενικότερη εικόνα παραπέμπει σε συγκρατημένη αισιοδοξία για τις επόμενες ημέρες, μια πεποίθηση που στηρίζεται εν μέρει και από τη συμπεριφορά των αμερικανικών δεικτών, με τον S&P500 να έχει σημειώσει προ ημερών νέα ιστορικά υψηλά «σβήνοντας» πανηγυρικά τις απώλειες από την έναρξη της κρίσης, ενώ προσώρας τριγυρίζει γύρω από αυτά.

Έτσι, μετά από 13 εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, στις 2.260,67 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν χαμηλή, στα 182 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο Τραπεζικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με μικρές μεταβολές από -περίπου- τη ζώνη του αμετάβλητου έως και το +1,16%, δείχνοντας και τις προθέσεις των βραχυπρόθεσμων που θεωρούν ότι η συνέχεια θα είναι ανοδική.

Σε υψηλά τετραετίας, τα οποία αποτελούν και υψηλά 18 ετών βρέθηκε ο ΟΤΕ, διανύοντας την τέταρτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα.

Τα ΕΛΠΕ επιβεβαίωσαν για 7η συνεδρίαση εντός του 2026 την αξία της στήριξης των 9,40€, από όπου και σήμερα αντέδρασαν ανοδικά, ενώ σε λιγότερο από μήνα αναμένονται τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026, υπενθυμίζοντας το εξαιρετικά υψηλό περιθώριο διύλισης του Μαρτίου.

Η CREDIA υπεραπέδωσε δοκιμάζοντας νέα κίνηση προς τα 1,40. Η μετοχή σημείωσε πολύ υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα τις τελευταίες αρκετές συνεδριάσεις, με επόμενο στόχο τα 1,70€.

Η ΙΝΤΚΑ κινήθηκε ανοδικά, με πολύ επιθετικό στήσιμο όσο είναι πάνω από 3,10€. Εξάλλου, και η συμπεριφορά της BYLOT δείχνει ότι έχει αρχίσει να μαγνητίζει τους επενδυτές, με μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

Πολύ δυνατή η ΕΛΣΤΡ, μετά και τα ισχυρά αποτελέσματα 2025 που επιβεβαίωσαν την υγιή χρηματοοικονομική θέση της. Η ζώνη των 3€ είναι το στοίχημα για το 2026.

Η EIS κατάφερε να βγάλει ανοδική αντίδραση πάνω από τα 1,60, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της (μετά το κλείσιμο), και προφανώς η αγορά να προεξοφλεί θετική εικόνα.

Τα ΠΛΑΘ πάτησαν τα 4€, τιμώντας για πολλοστή φορά τη βάση των 3,6€. Η μετοχή πήρε ώθηση από την ανακοίνωση των δικών της αποτελεσμάτων και κατευθύνεται προς τα 4,40€.

Αύριο κόβει το μέρισμα των 0,6618€ ανά μετοχή ο ΔΑΑ, και η μετοχή παρέμεινε πεισματικά γύρω από τα 11€.

Σε νέα υψηλά 25ετίας η ΑΣΚΟ, που κατάφερε να προσπελάσει πειστικά τη ζώνη των 4,10, κατευθυνόμενη προς τα 4,80.

Σε ιστορικά υψηλά και η ΙΝΛΙΦ, μετά τα δικά της αποτελέσματα και το άλμα στην κερδοφορία.

Νέα ιστορικά υψηλά δοκίμασε ενδοσυνεδριακά και το ΚΡΙ, παρά το ότι κερδίζει ήδη 25% από 1/1, που ανακοινώνει αύριο (μετά το κλείσιμο) τα αποτελέσματα 2025, και τους επενδυτές να ποντάρουν σε νέο ρεκόρ. Το κλείσιμό του, από την άλλη, δεν ήταν καλό.