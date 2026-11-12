Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,59% μετά το τριήμερο ανοδικό σερί

τωτικά ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Euronext Athens, με τις εξελίξεις γύρω από τον Jensen Huang και τη Nvidia να επιβαρύνουν το κλίμα στις διεθνείς αγορές και να επηρεάζουν αναπόφευκτα την επενδυτική ψυχολογία στο ελληνικό ταμπλό.

Ο Γενικός Δείκτης, έπειτα από 15 εναλλαγές προσήμου, έκλεισε στις 2.640,52 μονάδες, με απώλειες 0,59% στο χαμηλό ημέρας, αποτυπώνοντας την αδυναμία των αγοραστών να διατηρήσουν τον έλεγχο της συνεδρίασης.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στα 340 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 61 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Σε τεχνικό επίπεδο, επιβεβαιώθηκε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση η ισχύς της αντίστασης των 2.660–2.665 μονάδων. Η συγκεκριμένη ζώνη εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την επαναπροσέγγιση των προηγούμενων υψηλών, με μια επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση να μπορεί να δώσει νέα δυναμική στην αγορά.

Προς το παρόν, ωστόσο, οι αγοραστές δεν έδειξαν διατεθειμένοι να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο.

Οι τραπεζικές μετοχές παρουσίασαν καλύτερη συμπεριφορά από τον Γενικό Δείκτη, χωρίς όμως να καταφέρουν να διαφοροποιηθούν ουσιαστικά από το αρνητικό κλίμα. Ο ΔΤΡ υποχώρησε κατά 0,09% με τις μεγαλύτερες πιέσεις στον Γενικό Δείκτη να προέρχονται πρωτίστως από την ΕΕΕ (-3,1%) και δευτερευόντως από τις ΔΕΗ (-2,12%) και ΜΠΕΛΑ (-2,47%).

Η ΕΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Ρωσία, ενώ η ΜΠΕΛΑ δέχεται πιέσεις υπό το βάρος των ανησυχιών για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, μετά την είσοδο της ολλανδικής Action στην ελληνική αγορά. Οι επενδυτές επιχειρούν ήδη να αποτιμήσουν τις πιθανές επιπτώσεις στα μερίδια αγοράς και στα περιθώρια κερδοφορίας της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Νοεμβρίου αναμένεται η καταβολή του μερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή από τη ΜΠΕΛΑ.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η προσοχή στρέφεται στη ΔΕΗ, η οποία ανακοινώνει τα μεγέθη εννεαμήνου τη Δευτέρα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Την ίδια ημέρα ανακοινώνει αποτελέσματα και η Aegean Airlines, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις επιπτώσεις του αυξημένου κόστους καυσίμων, εν μέσω της γεωστρατηγικής κρίσης. Πέρα από την επίδοση του τρίτου τριμήνου, ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι εκτιμήσεις της διοίκησης για την εξέλιξη του λειτουργικού κόστους και τις προοπτικές των επόμενων περιόδων.

Στον αντίποδα της γενικότερης εικόνας, η ΕΛΧΑ ξεχώρισε με άνοδο 4,77% συνεχίζοντας να προσελκύει αγοραστικό ενδιαφέρον μετά την ανακοίνωση της MSCI για την ένταξή της στον δείκτη MSCI Greece Small Cap, με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου.

Η εξέλιξη δημιουργεί προϋποθέσεις για εισροές από κεφάλαια που παρακολουθούν τον συγκεκριμένο δείκτη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη δημοπρασία της 30ής Νοεμβρίου, όταν και θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων.

Σε τεχνικό επίπεδο, η διάσπαση των 3,55 ευρώ έχει βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη εικόνα της μετοχής, φέρνοντας στο προσκήνιο τη ζώνη των 3,77–3,80 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Softweb, η οποία προχωρά στην έκδοση σχεδόν 600 χιλ. νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης 2,60 ευρώ και αναλογία μίας νέας για κάθε δέκα υφιστάμενες.

Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει έως 1,56 εκατ. ευρώ, με το 50% των κεφαλαίων να προορίζεται για νέες εξαγορές, επιβεβαιώνοντας ότι η διεύρυνση του αποτυπώματός της στον χώρο της τεχνολογίας παραμένει κεντρική στρατηγική επιλογή.

Τέλος, το δίδυμο ADPS–ΙΝΤΕΚ βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τη μετοχή των Αττικών Πολυκαταστημάτων να ενισχύεται κατά 2,65% συνοδευόμενη από ιδιαίτερα αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα. Ο όγκος διαμορφώθηκε στις 97 χιλ. μετοχές, σχεδόν τριπλάσιος του μέσου όρου, ένδειξη αυξημένης κινητικότητας γύρω από τον τίτλο.