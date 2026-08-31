Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέμπτος συνεχόμενος ανοδικός μήνας

Προς αναζήτηση κατεύθυνσης, ήταν σήμερα το Euronext Athens, παρόλο που τα περισσότερα διεθνή Χρηματιστήρια κινούντο πλαγιοπτωτικά.

Προς επίρρωση, ο γερμανικός DAX40 έμεινε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, με απώλειες 0,8% προς το τέλος της συνεδρίασης στην Αθήνα, ενώ και οι βασικοί αμερικανικοί δείκτες σημείωναν ελεγχόμενες απώλειες άνω του 0,4%.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε μικρές μεταβολές, και μετά από 10 εναλλαγές προσήμου τερμάτισε με οριακές απώλειες 0,1% στις 2.677,26 μονάδες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έκλεισε ο 19ος ανοδικός μήνας στους τελευταίους 22, ένα ανεπανάληπτο στατιστικό που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την ολική επαναφορά της ελληνικής χρηματαγοράς, μετά από πολλά δύσκολα χρόνια.

Μια επαναφορά που θα ολοκληρωθεί συμβολικά την 21η Σεπτεμβρίου, όταν και θα χαρακτηριστεί επίσημα «ανεπτυγμένη», έναν τίτλο που είχε χάσει πριν αρκετά χρόνια όταν και ξεκινούσε ο γολγοθάς της.

Εξάλλου, η δευτερογενής αγορά ομολόγων «συμφωνεί», με το spread του δεκαετούς ομολοόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού βρίσκεται στις -μόλις- 70 μ.β. σε υπερπολυετή, προ μνημονίων χαμηλά επίπεδα.

Σήμερα, η συναλλακτική δραστηριότητα στο ταμπλό είχε διττή μετάφραση, καθώς αφενός η «κανονική» ήταν χαμηλή, μόλις 140 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες, εκ των οποίων περ. 5 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών˙ αφετέρου, οι δημοπρασίες προσέθεσαν άλλα 630 (και 32 σε πακέτα) λόγω της προγραμματισμένης αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, σύμφωνα με την προτερόχρονη απόφαση του Οίκου. Όπως αναμένετο, η ΜΟΗ απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος, καθώς ανταλλάχθησαν 5,7 εκατ. μετοχές, περίπου 29 φορές περισσότερες από τον μέσο όρο, μιας και εισήλθε στον Standard Greece.

Κατά τα λοιπά, η συνεδρίαση είχε μειωμένο ενδιαφέρον για το μεσοπρόθεσμο, καθώς δεν υπήρξε κάποιο νέο δεδομένο στην υφιστάμενη ανάλυση.

Μια ανάλυση που θέλει το ταμπλό να «ψάχνει» αφορμές για διόρθωση, ελέω της μεταβλητότητας που αναμένεται στο ερχόμενο διάστημα, βάσει μεταβλητών όπως η πολυαναμενόμενη ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ (5/9) και την προαναφερθείσα αναβάθμιση. Εξάλλου, δεν πρέπει να αμελείται ότι επέρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ (αρχές Νοεμβρίου) με φόβο να χαθεί καταρχάς ο έλεγχος της Βουλής από την παράταξη του Trump, με ό, τι αυτό θα σημάνει βραχυπρόθεσμα για τις αγορές.

Ο Τραπεζικός Δείκτης συντηρήθηκε πέριξ του αμετάβλητου, με την CREDIA να ξεχωρίζει στο +3,23%, ενώ και η ΕΤΕ κατάφερε να σημειώσει νέα πολυετή υψηλά. Αντίθετα, η ΕΥΡΩΒ κατετάγη τελευταία σε απόδοση, με απώλειες 1,38% παρά το ότι ενδοσυνεδριακά είδε νέες κορυφές.

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ κατάφερε να συντηρηθεί με ελάχιστες απώλειες, ενώ κι εκεί υπήρξαν σημαντικές εισροές, με τη μετοχή να καταγράφει τζίρο 78 εκατ. ευρώ.

Το ΚΡΙ, παρά το ότι εισήλθε στον Small Cap, σημειώνοντας επίσης υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 188 χιλ. τεμαχίων, 8 φορές ανώτερη του μέσου όρου, τελικά έκλεισε σε χαμηλά ημέρα, με την κοντινή στήριξη να φαίνεται στα 29€ και επόμενο στόχο τα 34.

Τέλος, ενδιαφέρουσα η συμπεριφορά των ΕΧΑΕ, με κέρδη 5% στον 7ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, με κεφαλαιοποίηση μισό δισεκατ. ευρώ, που είχε να δει από τον μακρινό Ιούνιο 2008.