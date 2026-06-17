Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέμπτη συνεχόμενη θετική ημέρα, με κέρδη 0,38%

Το Euronext Athens σημείωσε για τέταρτη συνεχόμενη φορά νέα υψηλά 16 ετών, και παρά τις ρευστοποιήσεις εν είδει κατοχύρωσης κερδών, οι αγοραστές επικράτησαν έστω και οριακά.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε για 5η συνεχόμενη φορά θετικός, σήμερα με κέρδη 0,38% στις 2.484,66 μονάδες, σε υψηλά ημέρας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Μικτά τα πρόσημα στον τραπεζικό κλάδο, με ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ να σημειώνουν οριακές απώλειες, ενώ ΕΤΕ και ΕΥΡΩΒ συνέχισαν ανοδικά. Η τελευταία κατέγραψε νέα πολυετή υψηλά.

Νέα πολυετή υψηλά και για την ασταμάτητη ΔΕΗ (+1,66%), που παρά τα 4,5€ απόσταση από την τιμή διάθεση της ΑΜΚ, συνεχίζει χωρίς σημαντικές ρευστοποιήσεις.

Μετά το εντυπωσιακό +12,53%, με πολύ μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα, ο AKTR είδε ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις, και πάλι με μεγάλο τζίρο, δείχνοντας ότι η μετοχή αφυπνίστηκε μετά από πολλές εβδομάδες πλαγιολίσθησης και επενδυτικής αδιαφορίας.

Αδύναμες για άλλη μια συνεδρίαση οι μετοχές του Ομίλου Viohalco. Η ΕΛΧΑ έκλεισε την 9η πτωτική συνεδρίαση στις τελευταίες 11, η ΒΙΟ την 8η στις 11, η CENER την 7η. Η τελευταία πιέστηκε σημαντικά, χάνοντας σχεδόν 3%, ωστόσο με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.

Ανοδικό άλμα για την ΙΛΥΔΑ, που δοκιμάζει τα 70 εκατ. ευρώ κεφ/ση. Η εταιρεία είναι σε πολύ καλή πορεία, με καλές πιθανότητες να διπλασιάσει τζίρο εν ευθέτω χρόνω, και δεδομένου ότι έχει τα καλύτερα περιθώρια κερδοφορίας από τον ήδη κερδοφόρο κλάδο πληροφορικής, μπορούμε εύκολα να φανταστούμε ανοδική συνέχιση στη μετοχή. Εξάλλου, στο ταμπλό τρέχει ήδη με +500% στην τριετία, σε μια εξαιρετικά συμπαγή τάση, και η βύθιση εν μέσω κρίσης στο Ιράν από τα 5,5 στα 4, σίγουρα προσέλκυσε τα επενδυτικά βλέμματα. Σήμερα, με τετραπλάσιο τζίρο από τον μεσοσταθμικό, η μετοχή κατέγραψε κέρδη 6,8%, με ενδοσυνεδριακό υψηλό στα +8,35%.

Πρώτη καλή προσπάθεια της ΑΤΤΙΚΑ (Attica Συμμετοχών, +12,5%) και με ασύμμετρα υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα να ξεφύγει από τη διετή πλαγιολίσθηση που την ταλαιπωρεί, και εξαιτίας της έχει χάσει το 40% της αξίας της.

Σε νέα ιστορικά υψηλά η ΙΝΛΙΦ, επάξια, και πάνω από τα 7€.

Νέες κορυφές είδαν τα αμυντικά ΕΛΠΕ, λίγο κάτω από τα 11€, με ώθηση από τα καλά αποτελέσματα αλλά και τις εξελίξεις με τη συνεργασία με τη Chevron.

Ο ταλαιπωρημένος ΟΛΠ («έρχεται» από τη ζώνη των 50€) κατάφερε να απομακρυνθεί από τη βάση στήριξης των 36€, και πλέον δοκιμάζει τα 40€. Πειστική κατοχύρωση αυτών βάζει τη μετοχή σε τροχιά για τα 46, σε πρώτη φάση.

Τέλος, σήμερα ήταν η τελευταία ευκαιρία στην Ideal (ΙΝΤΕΚ) για όσους ήθελαν να πάρουν την επικείμενη επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,70 ευρώ ανά μετοχή, μιας και αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση μετοχών με νέα ονομαστική αξία (μειωμένη κατ’ αναλογία, προφανώς). Η μετοχή διαπραγματεύεται σε νεότερα υψηλά, πιθανόν συνδυάζοντας την υψηλή χρηματική διανομή (περ. 9,5% απόδοση).