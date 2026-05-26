Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση με κέρδη 1,24%

Οι αγοραστές επέμειναν στο ελληνικό Χρηματιστήριο, και παρά το απαισιόδοξο άνοιγμα, τελικά κατάφεραν να επικρατήσουν καθαρά.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε με απώλειες, που έφθασαν έως και το -0,65% στα πρώτα λεπτά, ωστόσο σταδιακά τα πράγματα άλλαξαν.

Ο Δείκτης, όχι μόνο επέστρεψε σε θετικό έδαφος, αλλά έκλεισε και στα υψηλά ημέρας με κέρδη 1,24% στις 2.347,55 μονάδες, καταγράφοντας νέα υψηλά τριμήνου, στην πέμπτη συνεχόμενη ανοδική του συνεδρίαση.

Επίσης, πλησίασε και τα πολυετή του υψηλά, που είχε πετύχει στις αρχές Φεβρουαρίου (ήταν λίγο πάνω από τις 2.400 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 335 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 45 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η χθεσινή ανοδική διάσπαση του Δείκτη πάνω από τις 2280 μονάδες επιβεβαιώθηκε, ώστε εκείνος να έχει πιθανότητες να προσεγγίσει τον πρώτο στόχο των 2450.

Οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν ορεξάτες υποστηρίζοντας το ταμπλό, και ο ΔΤΡ υπεραπέδωσε, ως είθισται, του ΓΔ, με +1,69% σε υψηλά ημέρας.

Προφανώς, υπήρξαν και μη τραπεζικές μετοχές που είχαν τον πρώτο λόγο, μεταξύ αυτών ALWN, BIO, ΕΛΠΕ και ΜΟΗ.

Η ΜΟΗ αναμένεται να παραδώσει ένα καλό πρώτο τρίμηνο, εξού και η συντήρηση της μετοχής σε υψηλά επίπεδα.

Αύριο αναμένονται και τα αποτελέσματα των CENER και KΡΙ (μετά το κλείσιμο), επίσης με θετικές προσδοκίες, αν και οι μετοχές και των δύο είχαν χλιαρή συμπεριφορά, σήμερα, χωρίς φυσικά να μπορούμε να αγνοήσουμε ότι αμφότερες διαπραγματεύονται πολύ κοντά στα ιστορικά τους υψηλά, με αποδόσεις +65% και +27% στους πρώτους μήνες του 2026 (ΓΔ +10%).

Θετικά εξέπληξε η μετοχή της ΔΕΗ, σε νέα πολυετή υψηλά. Αν και η μετοχή είναι ανοδική σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, η έκπληξη δεν προήλθε από την (άλλη μια) θετική συνεδρίαση, αλλά από το γεγονός ότι απορρόφησε εξαιρετικά τις όποιες ρευστοποιήσεις από την είσοδο των νέων μετοχών μετά την επιτυχημένη ΑΜΚ, οι οποίες μετοχές δεν ήταν και αμελητέας ποσότητας. Εξ αυτού προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ποιότητα των μετόχων είναι υψηλή, (κυρίως των νέων), διότι παρά τα σχεδόν τρία «εύκολα» ευρώ κέρδος από την τιμή διάθεσης, δεν διεφάνη κάποια προθυμία αποεπένδυσης.

Η ΒΙΟ είδε για πρώτη φορά στον… αιώνα που διανύουμε τα 20€, μετρώντας το εντυπωσιακό +250% στο 12μηνο.

Από τη μεσαία κεφ/ση, η ΚΟΥΕΣ διέλυσε την αντίσταση των 7,15€ που την είχε ταλαιπωρήσει τις τελευταίες 5 εβδομάδες, με επόμενο στόχο τα 8,80€και προφανώς νεότερα ιστορικά υψηλά.

Ο ΑΔΜΗΕ συνέχισε το ανοδικό του ράλι σε νέα ιστορικά υψηλά, με ώθηση από την ευμεγέθη ΑΜΚ (καταρχάς του ΑΔΜΗΕ ΑΕ και κατ΄ επέκταση του εισηγμένου κατά το αναλογούν), στην πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Η ΙΝΤΕΚ δοκιμάζει νέες κορυφές, υπενθυμίζοντας ότι έχει «μέσα» της άλλη μια και διόλου ευκαταφρόνητη επιστροφή κεφαλαίου 0,7€ (η ημερομηνία δεν έχει ορισθεί, αναμένονται αποφάσεις στη ΓΔ της 4ης Ιουνίου).

Τέλος, σήμερα η ΡΕΒΟΙΛ διαπραγματεύτηκε χωρίς το μέρισμα των 0,049€, ενώ σε υπερπολυετή υψηλά βρέθηκε και η ΕΚΤΕΡ στην όγδοη ανοδική συνεδρίαση από τις τελευταίες εννέα.